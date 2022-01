Esistono dei segreti in cucina che vengono tramandati di generazione in generazione e che sono arrivati con successo fino a oggi. Molti riguardano il riciclo creativo. Ad esempio pochi giorni fa abbiamo scoperto come riciclare le lasagne e renderle ancora più buone con pochissimi ingredienti. Altri riguardano i metodi di cottura degli alimenti tipici della tradizione. Oggi parleremo proprio di uno di essi. Quindi ecco come lessare i ceci velocemente e 2 straordinari modi di cucinarli che ci faranno impazzire. Partiremo da un trucchetto per diminuire i tempi di ammollo e poi scopriremo 2 ricette sfiziosissime per esaltarne il sapore. È il momento di tirare fuori i ceci dalla dispensa.

Ecco come lessare i ceci velocemente e 2 straordinari modi di cucinarli che ci faranno impazzire

Sarà capitato a moltissimi di avere a disposizione dei ceci secchi e di rinunciare a cucinarli a causa dei lunghissimi tempi di cottura. La tradizione vuole, infatti, che i ceci stiano in acqua per 12 ore o più prima di essere pronti per essere cucinati.

In realtà esiste un trucchetto per ridurre moltissimo il tempo di ammollo. Pesiamo i nostri ceci, laviamoli e mettiamoli in una pentola abbastanza capiente. Calcoliamo sei volte il peso dei legumi, convertiamolo in acqua e mettiamola in pentola. Adesso proviamo a far bollire l’acqua e a cuocere i ceci per 3 minuti. Trascorso questo tempo, spegniamo il fuoco e facciamo riposare per circa 3-4 ore. Circa un terzo del tempo previsto.

Laviamo di nuovo i nostri ceci, controlliamo la consistenza e prepariamoci a scoprire come cucinarli.

Come cucinarli ed esaltarne il sapore

Tutti conosciamo le ricette tradizionali per mangiare i ceci. Ovvero la zuppa di ceci e la pasta e ceci. Oppure la torta di ceci, tipico piatto livornese.

Ma se vogliamo davvero esaltare questo legume, dobbiamo abbinarlo al pesce. I ceci si sposano alla perfezione con i moscardini in umido e ancora meglio con le cozze. Un antipasto che sta spopolando e che molti chef propongono nei migliori ristoranti.

Se invece vogliamo trasformare i ceci in uno snack straordinario, possiamo anche friggerli. Sì. Abbiamo letto bene.

Prendiamo i nostri ceci e iniziamo a farli friggere in una padella con dell’olio di semi e una foglia di alloro. Mentre aspettiamo che l’olio inizi a friggere, prepariamo un mix delle spezie che più ci piacciono. Sono particolarmente adatte curcuma, cannella, paprika e rosmarino.

Quando i ceci si sono ridotti di dimensione, ci basterà condirli con il mix di spezie, regolare di sale e far riposare per qualche minuto. A questo punto non rimane che portare in tavola e prepararsi a ricevere gli applausi di tutta la famiglia.

Approfondimento

Moltissimi le amano ma davvero pochi sanno come rendere digeribili le lenticchie mantenendone intatto il sapore