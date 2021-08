Il mese di agosto porta con sé un periodo di ferie e riposo per molte persone. Chi si allontana dalla propria abitazione e dal proprio orto, però, deve ricordarsi che al ritorno ci saranno alcuni lavori da fare.

Infatti, da un lato agosto è principalmente tempo di raccolta dei frutti delle fatiche dei mesi precedenti. Dall’altra, però, è anche il mese perfetto per seminare e piantare ortaggi che daranno soddisfazioni in autunno e in inverno.

Oggi si forniranno maggiori informazioni su quelli che sono gli ortaggi da piantare proprio tra la fine del mese di agosto e settembre.

Ecco cosa piantare e seminare nell’orto tra agosto e settembre per un abbondante raccolto autunnale

Tra gli ortaggi invernali da mettere a dimora proprio in questo periodo troviamo le rape. Le cime di rapa o friarielli fanno parte della famiglia delle Brassicacee e sono ortaggi molto semplici da coltivare. La caratteristica principale di questa pianta è il colore verde chiaro e fiori gialli.

Si tratta di piante che hanno un’enorme diffusione nel Sud Italia per via del grande utilizzo che se ne fa nella cucina locale.

Nonostante questo, nulla impedisce di coltivare le rape anche nelle zone più settentrionali.

Tuttavia, è una pianta che non sopporta molto il freddo, per questo motivo si consiglia di preferire varietà precoci con raccolte prima delle gelate.

Per germinare bene il seme delle cime di rapa avrà bisogno di temperature elevate. Per questo motivo sarà perfetto procedere nel periodo che segna la fine dell’estate.

La pianta non richiede terreni particolari per crescere bene né concimazioni frequenti. In ogni caso, il terreno dovrà essere ben drenato per evitare ristagni idrici dovuti a piogge o irrigazioni.

Si potrà scegliere di partire dal seme o direttamente dalla piantina acquistata in un negozio specializzato.

La distanza da mantenere tra una piantina e l’altra è di almeno venticinque centimetri, tra le file circa mezzo metro.

Dopo aver trapiantato o seminato si consiglia di irrigare.

Zafferano

La seconda pianta che sarà perfetta da piantare tra agosto e l’inizio di settembre è lo zafferano. I bulbi di zafferano dovranno essere messi a dimora rispettando una distanza di almeno cinquanta centimetri l’una dall’altra. La distanza di bulbi da una fila all’altra, invece, dovrà essere di circa cinque centimetri. Inoltre, dovranno essere sistemati a una profondità di almeno venti centimetri.

Il terreno ideale non dovrà essere argilloso, meglio ben drenato. Contrariamente alle cime di rapa, lo zafferano non teme il gelo e necessita di poca acqua. L’unico vero nemico di questa pianta sono i ristagni idrici che faranno marcire il bulbo.

