I primi 15 giorni di agosto sono volati via in fretta e tutti i brand propongono già le loro nuove collezioni per la moda autunnale. Per rimanere aggiornati con i tempi bisogna giocare d’anticipo e fare le scelte corrette in fatto di moda. Per esempio, sembra incredibile ma quest’eccezionale borsa si riconferma l’incredibile protagonista dei prossimi mesi. Questa, però, non è l’unica tendenza che non bisogna farsi sfuggire per la stagione autunnale. Vediamo, infatti, perché bisognerebbe avere una di queste maglie gettonatissime nei prossimi mesi del 2021 e piccoli segreti per sfoggiarle in un outfit super chic.

Quali sono i tessuti protagonisti della stagione autunno inverno

Lana merino, cashmere e mohair sono i 3 protagonisti indiscussi di questa stagione, ma non gli unici 3. Un tessuto specifico tenta di sfidarli e si tratta della lana e, in particolare, del gilet in questo tessuto. Tanti stilisti vogliono il suo ritorno in moltissime forme diverse. Sarà possibile acquistarlo con lavorazioni a treccia, con lo scollo a V o come un cardigan smanicato.

Continueranno a spopolare anche i dolcevita morbidi o a coste, che accompagneranno la nuova comparsa dei maglioni chunky. Un dolcevita, in particolar modo, sembra manifestare il pensiero di molti stilisti. Si tratta del dolcevita color ruggine, un bellissimo colore a metà tra il “Terra di Siena Bruciata” e il “color mattone”. Non è un caso che si tratti di un colore nella scala dei marroni-arancio caldi. Queste cromie avevano già conquistato tutte lo scorso anno e non è una sorpresa il loro essere senza tempo.

Ecco perché bisognerebbe avere una di queste maglie gettonatissime nei prossimi mesi del 2021

Anche il dolcevita color “rosa cipolla” o quello oversize nella colorazione verde oliva sono molto in voga. Tutti questi modelli sono utilissimi per molti look, dal tempo libero agli impegni lavorativi. Si tratta di tessuti molto caldi, perfetti da indossare anche senza soprabito. Oppure è possibile abbinarli con questo immancabile cappotto portato sulle spalle.

È possibile trovare tutti questi modelli di maglia a prezzi davvero convenienti, perché i brand che li propongono sono tantissimi e tutti competitivi. Il nostro consiglio è di acquistarne almeno uno color giallo vaniglia o nuvola, 2 tinte pastello delicate e in linea con il gusto del momento.

Per distinguersi con stile

La Redazione vuole, però, proporre anche 2 modelli a chi ha voglia di distinguersi. Si tratta del maglione crop e di quello “stile college”. Il primo è un maglione tagliato in vita e abbastanza abbondante, il secondo è il modello con colletto, che fa subito bon ton. Entrambi sono 2 modi di esprimere la propria personalità senza mezze misure.