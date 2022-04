Maggio è il mese d’oro delle semine in vaso, nell’orto e nei campi (ad esempio è perfetto per seminare le carote in giardino). Siamo in primavera inoltrata e le temperature smettono di essere rigide anche di notte. Inoltre il cielo alterna sole, vento e piogge, offrendo il clima ideale per l’avvio di molte colture.

Per i peperoni (qui consideriamo quelli dolci) è tempo di passare all’opera, anche direttamente a dimora nei campi o nell’orto se il clima lo consente. Al netto delle zone montane o pedemontane, infatti, non dovrebbero esserci più gelate e quindi possiamo saltare il semenzaio.

Se si dispone di un pezzetto di terra libero, ecco cosa piantare a maggio nell’orto o in giardino e di molto buono per la salute umana.

Vediamo dove e quando si semina il peperone

La pianta del peperone predilige terreni ricchi di sostanze nutritive e non predisposti alla formazione di ristagni d’acqua. Questi vanno evitati durante tutto il periodo di coltivazione dell’ortaggio per evitare il formarsi di malattie alla pianta. Sarebbe bene procedere anche a una profonda vangatura del terreno prima della loro semina.

Nel caso di semina sul balcone, va usato un contenitore profondo e ampio nel diametro. L’interno del vaso dovrebbe contenere (dal fondo verso l’altro) argilla espansa, terriccio e uno strato di compost in superficie. Infine bisogna ricordare di innaffiarli con regolarità e di dosare il caldo durante la piena stagione.

Come anticipato, maggio è un buon periodo per seminare i peperoni (attenzione, invece, a non seminare adesso quest’ortaggio autunnale). Questo frutto necessita di temperature miti e gradevoli. In caso di clima rigido l’ideale sarebbe stato seminarli un paio di mesi fa in ambiente protetto. Poi procedere al loro trapianto in terra a fine maggio o entro la metà di giugno (o comunque quando il germoglio emette le prime foglie).

Ecco cosa piantare a maggio nell’orto o in giardino per assicurarsi un carico di vitamina C e di potassio nella prossima estate

Durante il periodo di maturazione si può anche distribuire del concime organico come letame o compost. I peperoni amano l’acqua e il sole per crescere, ma non i ristagni di liquidi (favoriscono la formazione di malattie nocive per la pianta).

Quando il vegetale inizia a crescere si può pensare di aiutarne lo sviluppo legandole a una rete ad hoc. Si possono usare delle canne naturali essiccate o le reti metalliche usate in edilizia e risparmiare su questa voce di costo. Infine occorre ricordarsi di effettuare delle potature costanti sulla pianta. In pratica vanno tolte le biforcazioni del vegetale per consentire lo sviluppo regolare ed uniforme dei frutti germogliati.

Le proprietà nutrizionali del peperone dolce da piantare a maggio nell’orto

Il consumo di 100 gr di quest’ortaggio crudo apporta all’incirca 25 calorie, ripartite tra carboidrati (72%), proteine (16%) e lipidi (12%).

Quanto alle proprietà nutrizionali troviamo (per 100 gr di ortaggio rosso crudo): acqua (92,91 gr), carboidrati (6,03 gr), proteine (0,99 gr) e fibre (2,1 gr).

Inoltre sono poveri di lipidi (0,30 gr) ma ricchissimi di vitamine. Tra queste spiccano la A (3131 Ul), la vitamina C (127,7 mg), la E (1,58 mg) e la K (4,9 μg).

Infine, volgendo lo sguardo ai sali minerali troviamo fosforo (26 mg), potassio (211 mg), calcio (7 mg), magnesio (12 mg), sodio (4 mg) e ferro (0,43 mg).

Approfondimento

Coltivare piselli in giardino con pochi euro e assicurarsi un alimento altamente proteico