Temperature in aumento, sole cocente e tanto caldo da sopportare, ecco cosa ci attende con l’arrivo dell’estate. Ma non è tutto, perché la stagione più bella dell’anno porta con sé anche qualcos’altro, non proprio gradevole e piacevole: l’umidità.

Alcune zone, come quelle costiere o nei pressi di fiumi e laghi, sono particolarmente umide e l’aria diventa pesante, specialmente in estate. Non possiamo debellare il problema, ma possiamo tamponare cercando delle soluzioni, almeno palliative, all’interno delle nostre case.

Ormai, quasi tutti abbiamo i condizionatori, ritenuti a dir poco fondamentali nei mesi più caldi dell’anno. E quasi tutti ricorriamo alla funzione “deumidificazione”, che garantisce temperature ottimali dell’aria, evitando che si raffreddi eccessivamente.

Tuttavia, molti hanno soltanto un condizionatore in tutto l’appartamento, oppure preferiscono usarlo moderatamente, visti i costi elevati delle bollette in questo momento storico.

D’altra parte, in periodi come questo, in cui il clima risulta piacevole e a tratti fresco, possiamo evitare di utilizzarlo e prediligere piuttosto il ventilatore.

Se però abbiamo un appartamento umido o vogliamo evitare di pagare bollette da capogiro, sarebbe bene trovare una soluzione.

Gli esperti di casa e giardino di ProiezionidiBorsa hanno un’idea, scopriamo di cosa si tratta.

Ecco cosa non può mancare in casa con l’arrivo del primo caldo e quali sarebbero i modelli più consigliati in commercio

Si tratta del deumidificatore portatile, estremamente utile e facilmente trasportabile da una stanza all’altra. Un piccolo elettrodomestico che farà la differenza in modo particolare nelle case vecchie, dove è più facile che si formi un ambiente umido.

A questo proposito, abbiamo selezionato 4 modelli apprezzati dagli utenti e dal costo moderato, non superiore ai 50 euro.

Il primo è un Hysure da 24 cm, al prezzo di poco inferiore ai 40 euro.

Il secondo, della marca ProBreeze, ha le stesse dimensioni del precedente e costa intorno ai 50 euro.

Il terzo è un Seavon, leggermente più grande degli altri perché di 25.5 cm e il costo si aggira intorno ai 45 euro.

Il quarto e ultimo modello selezionato è un Ughey, poco più piccolo perché di 21.3 cm ed anche più economico, tra 39 e 42 euro.

La sua praticità consente di metterlo anche all’interno degli armadi, così da evitare che i vestiti si impregnino dello sgradevole odore di muffa. Ecco cosa non può mancare a casa nostra adesso che è arrivata la bella stagione, un oggetto utile, economico e molto pratico.

Approfondimento

