L’arredo di una casa è ciò che la caratterizza e che ce la fa sentire nostra. Allo stesso tempo contribuisce a creare un ambiente piacevole ed accogliente. Interni curati e ben congegnati, infatti, fanno sì che non si veda l’ora di rientrare in casa e che ci si guardi attorno con piena soddisfazione. Non sempre però arredare una casa è cosa semplice. Infatti, spesso, si rischiano delle cadute di stile. Per evitare dunque di compromettere la situazione e di sprecare soldi inutilmente, sarà quindi bene partire con le idee chiare. Dunque, ecco cosa mettere sopra il tavolino in soggiorno per creare un ambiente chic.

Una stanza da interior design

Zone particolarmente importanti della casa sono il soggiorno o il salotto. Infatti, sono stanze in cui si vive molto e in cui si ricevono anche gli ospiti. Dunque, bisognerà studiare la disposizione dei mobili per bene e anche gli arredi giusti per evitare che la stanza risulti spoglia o, ancor peggio, pacchiana. Naturalmente serviamoci sempre di qualche suggerimento di buon gusto.

Ad esempio, abbiamo diverse opzioni da valutare per arredare lo spazio tra 2 divani. Mentre per sistemare piatti e bicchieri nella vetrinetta possiamo servirci di alcune linee guida. Allo stesso tempo tendenze e stile dovranno guidarci anche nella scelta dei soprammobili e nel modo di posizionarli.

Ecco cosa mettere sopra il tavolino in soggiorno o in salotto più le regole d’oro per disporre gli oggetti in modo sofisticato

Classico mobile immancabile vicino al divano è il tavolino. Sebbene abbia lo scopo pratico di piano d’appoggio per ciò che ci serve, completamente vuoto risulta davvero triste. Anni addietro si tendeva a coprirlo coi centrini, un’abitudine diventata démodé. Meglio puntare su altri oggetti più contemporanei.

Oltre al classico vaso di fiori, potremmo porvi sopra delle piccole piante grasse. Un tocco naturalistico è sempre elegante. Anche un bel posacenere decorato, al di là che si fumi o meno, risulta un elemento di spicco. Ugualmente anche piccole scatole particolari, di legno o di ceramica, risultano decorative oltre che utili.

Candelabri e candele profumate poi riescono sempre a rendere l’ambiente affascinante. Naturalmente, anche statuine che ci piacciono sono un’ottima scelta. Non da meno souvenir o oggetti insoliti che focalizzino l’attenzione.

Disposizioni armoniche

Poniamo più oggetti magari in numero dispari per creare maggiore equilibrio. Per dare armonia al tutto scegliamoli di altezze diverse. Per ottenere questo risultato possiamo anche porre sotto un elemento un paio di libri appoggiati orizzontalmente.

Non esageriamo però con la roba, perché un tavolino strapieno risulterebbe tutt’altro che di buon gusto. Scegliamo oggetti che si intonino nei colori con il resto della stanza e che abbiano un qualche tipo di legame tra loro. Eviteremo così l’effetto accozzaglia. Una scelta azzeccata nel disporli, qualora non trovassimo come dare coerenza al tutto, potrebbe essere servirsi di un vassoio. Vi porremo all’interno gli oggetti e poi lo collocheremo centralmente sul tavolino. Sarà bene scegliere un vassoio che abbia la medesima forma del tavolino.

