Ecco cosa mettere nel carrello della spesa a giugno per mangiare bene, risparmiare e guadagnare in salute e benessere

Fare la spesa è una delle operazioni quotidiane allo stesso tempo più facili e complesse. Facili perché abbiamo sempre l’opzione di seguire i nostri gusti e acquistare ciò che più ci piace. Complesse perché non è mai semplice trovare il giusto equilibrio tra spendere poco e acquistare prodotti di qualità. In più, in alcuni casi, sono gli stessi supermercati a mettere in campo alcune strategie che potrebbero spingerci a comprare di più. Per questi motivi oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa proveranno a dare alcuni suggerimenti su come abbinare risparmio e qualità al supermercato. Quindi ecco cosa mettere nel carrello della spesa di giugno per mangiare sano e riuscire a mettersi qualche soldo da parte.

Risparmiamo facendo una spesa intelligente

Prima di scoprire cosa mettere nel carrello è fondamentale mettere in pratica alcuni accorgimenti utili e validi indipendentemente dalla stagione. Il primo trucco per risparmiare è quello di acquistare soltanto ciò di cui abbiamo davvero bisogno. In questo un’attenta pianificazione e la lista della spesa sono fondamentali.

Il secondo trucco è quello di non mettere nel carrello ciò che ci capita subito sotto gli occhi al supermercato. Spesso è una strategia dei negozianti. Cerchiamo bene, invece, in alto o in basso negli scaffali. Probabilmente i prodotti più convenienti si nascondono lì.

Il terzo consiglio è quello di stabilire un budget settimanale per la spesa. Ci aiuterà a evitare sprechi inutili e a comprare in maniera più oculata.

Acquistare frutta e verdura locale di stagione è fondamentale

Se vogliamo risparmiare e mangiare davvero più sano è fondamentale scegliere frutta e verdura di stagione. Meglio ancora se locale e a km 0. Non solo costerà meno. Probabilmente sarà più sana e meno ricca di additivi.

Tra le verdure e gli ortaggi da acquistare proprio in questo periodo ci sono cetrioli, zucchine, ravanelli e asparagi. Ok anche ai pomodori ma con attenzione. Il periodo ideale di maturazione è a metà luglio.

Per quanto riguarda la frutta abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Fragole e ciliegie sono i frutti simbolo di giugno. Ma non sono gli unici. Consigliatissimi in questi giorni anche le nespole, il melone e le dolcissime albicocche. Meglio aspettare ancora qualche giorno, invece, per le pesche.

Ecco cosa mettere nel carrello della spesa a giugno per mangiare bene, risparmiare e guadagnare in salute e benessere

Comprare prodotti di stagione e soprattutto locali è una buona pratica anche per quanto riguarda il pesce. Il pesce, come le verdure e la frutta, è legato alla stagionalità. Se non la seguiamo rischiamo di acquistare prodotti congelati o di dubbia provenienza.

Per nostra fortuna giugno è un mese ricchissimi di specie diverse. Quindi ok alle classiche spigole, orate, pesce spada e dentice. Oppure a pesci che potrebbero sorprenderci come mormore, gallinelle e cernie.

Meglio evitare mazzancolle, pannocchie, razze e alcune specie di tonno. Sono per lo più pesci “invernali”.

