La vita è fatta di attimi. Ci sono momenti che ci cambiano per sempre, e che portiamo in ogni luogo con noi. Sono queste le cose fondamentali che ci rendono chi siamo. Non è lo status sociale, la busta paga o la macchina che guidiamo. No. Ciò che ci rende migliori è ciò che abbiamo vissuto a pieno, con passione e allegria. Nonostante ciò, spesso ci si concentra su una sola cosa. E crediamo che tutti sappiate la risposta: il denaro. Sembra a volte che ogni nostra azione giri intorno ai soldi. Non prendiamoci in giro.

È ovvio che siano fondamentali per poter vivere bene e con delle garanzie importanti. Ma non possono diventare il centro della nostra vita. Ecco cosa insegnare ai nostri figli per farli crescere sereni e pieni di vita. Che, se mai dovessero trovarsi in una situazione economica tragica, non dovranno abbattersi. Ci sono, quindi, delle cose concrete che possiamo fare per indirizzarli sulla giusta strada.

Fargli vivere più momenti e fargli avere meno oggetti

Quando si entra in una casa con un bambino piccolo, la prima cosa che si nota sono i giocattoli. Nella maggior parte dei casi, troviamo dinanzi a noi una pila infinita di bambole, macchinine e chi più ne ha più ne metta. Eppure, il bimbo sembra non essere contento. Probabilmente perché non ha nessun con cui condividere quegli oggetti. E dunque ci si attacca in modo morboso. Ecco, non facciamogli credere che quel gioco sia il centro della sua vita. Perché un giorno quel gioco sarà la macchina più costosa, il vestito più in voga, il telefono più tecnologico. Piuttosto cerchiamo di passare del tempo con lui, inventando noi stessi i giochi. Capirà che la cosa importante è stare insieme e svilupperà una creatività fuori dal comune.

Prendersi cura degli altri può essere una buona palestra per la vita

Insegniamo ai nostri figli a prendersi cura dei propri oggetti. E, ancora più importante, insegniamogli a prendersi cura delle persone che li circondano. In questo modo, il bambino capirà subito l’importanza di coltivare delle relazioni sincere e durature. E conserverà con sé tutti i ricordi più belli, vissuti con spensieratezza e lontano dal materiale.

Fate anche voi quello che gli state consigliando. Ditegli spesso quanto sia importante per la vostra vita e quanto lo amate. Ecco cosa insegnare ai nostri figli per farli crescere sereni e pieni di vita. Solo così potranno crescere capendo che i soldi non saranno mai importanti quanto un abbraccio.