Ecco cosa indossare durante le feste per un outfit da urlo anche a 50 o 60 anni per piacere e piacersi

La femminilità di una donna è tale a tutte le età. Che si abbiano 20 o 60 anni, il desiderio di sentirsi bene con se stessa è inevitabile, ancor più probabilmente quello di apparire piacente agli occhi degli altri. Quando si è giovani e in forma è sicuramente più facile raggiungere questi obiettivi, ma il tempo che passa non deve diventare nemico dell’eleganza e della classe.

Essere chic e alla moda anche a 60 anni, infatti, non è solo possibile ma è doveroso. Perché lasciarsi andare e sentirsi inadatte, quando basta non prendersi troppo sul serio e sfoggiare audacia e stile?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Cosa non indossare per apparire radiosa e bella

Ci sono capi d’abbigliamento che sono diventati nel tempo i classici vestiti della nonna, ma che alla soglia del 2022 sono ormai diventati tristi ed obsoleti. Le sessantenni di oggi non sono certamente quelle di trent’anni fa. Sono più decise e sfrontate, alla ricerca di ciò che le rende serene, belle e soddisfatte. Soprattutto dopo una vita trascorsa a pensare alla famiglia e al lavoro più che a loro stesse.

Grazie a questa consapevolezza raggiunta, finalmente è arrivato il momento di dire no ad abiti troppo abbondanti, all’uso eccessivo del nero perché sfina o a stampe con fiori enormi ed insignificanti. Basta anche ad accessori troppo classici, come orecchini e catenine uguali. E soprattutto bisogna tenersi alla larga dal penoso scarpino nero, una sorta di ciabatta con il tacchino.

Attenzione anche a scegliere capi troppo giovanili. Paillettes e brillantini che si lascino alle adolescenti, così come abiti troppo corti, scollati o attillati, tacchi vertiginosi o un trucco eccessivamente vistoso. Questi indumenti sono fuori luogo e potrebbero accentuare il fatto di non essere più giovanissime.

Ecco cosa indossare durante le feste per un outfit da urlo anche a 50 0 60 anni per piacere e piacersi

Trovare dunque un look appropriato che risalti la propria figura non è difficile. L’importante è non perdere di vista alcuni accorgimenti. Con il Natale alle porte, poi, capire quali capi d’abbigliamento scegliere per evitare cadute di stile è d’obbligo. Ecco, infatti, cosa indossare durante le feste per un outfit da urlo anche a 50 o 60 anni per piacere e piacersi. Innanzitutto è importante avere abiti che si distinguano per l’ottima fattura e la qualità dei tessuti.

Per un look adeguato durante il giorno, i capi dovrebbero essere comodi e semplici: camicia bianca, un cardigan o una giacca smart casual dai colori tenui e pantaloni a vita alta morbidi, ma non troppo, a sigaretta o a palazzo. Le scarpe adatte potrebbero essere sneakers bianche con qualche leggero dettaglio, o ballerine. Per gli accessori vanno bene collane con pietre naturali purché essenziali o un bel foulard.

Per la sera, invece, l’outfit più indicato potrebbe essere un tailleur smart casual giacca-pantalone oppure un tubino con manica a ¾. Un’altra alternativa è una gonna longuette con camicia bolero dai colori delicati. Il tutto impreziosito da gioielli in oro o argento dalle forme delicate. Le scarpe più adatte sono le kitten heels: un paio di scarpe eleganti, ma al contempo anche comode. Con questo look ed il giusto make up, apparire belle e seducenti sarà un gioco da ragazzi!