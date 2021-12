Esistono colori che valorizzano il proprio incarnato o il colore di capelli, che ci fanno apparire più luminosi e sani. Questi colori “amici” sono il segreto della bellezza di molte celebrità, che sfruttano l’analisi del colore per vestire sempre impeccabilmente.

Poi, però, esistono colori perennemente di tendenza, specie in alcuni periodi dell’anno. Fra questi, figura certamente il rosso, che è possibile scegliere in tonalità più fredde o calde in base alle proprie caratteristiche fisiche.

Ecco, quindi, almeno 7 modi di portare il rosso da 20 a 60 anni per essere sempre eleganti e più affascinanti che mai. Il rosso è una grandissima tendenza del momento, specie ora che le festività natalizie sono veramente prossime all’arrivo.

Sulle unghie, invece, potremo variare un po’, perché finalmente arriva la tinta di smalto per mani raffinate anche a 50 anni.

Come vestirsi con questo splendido colore per le feste senza correre il rischio di sbagliare

Chi ha detto che bisogna per forza portare il rosso su abiti o gonne? Un’interpretazione interessante è indossare collant rossi e abbinarli a un abito nero in vernice. E basta indossare scarpe rosse per sembrare anche più alte.

Le donne più adulte possono optare per il cappotto doppiopetto rosso in cashmere. Il vero tocco di stile consiste nell’abbinare un bel cappello basco dello stesso colore e usare il nero per tutto il resto.

Non sbaglia la donna che abbina il rosso con il velluto. In questo caso un crop top con spalline larghe sta incredibilmente bene con una giacca doppiopetto e pantaloni a sigaretta in velluto.

E che dire del vinile rosso? In questo caso va benissimo tanto l’abito corto, che il completo di maglia e gonna al polpaccio, proprio in vinile rosso.

Gli altri dei 7 modi di portare il rosso da 20 a 60 anni per essere sempre eleganti e più affascinanti

Chi non vuole proprio rinunciare allo stile può abbinare un caldissimo maglioncino rosso con un pantalone in pelle color cammello. Meglio puntare su modelli a vita alta che allungano pure le gambe.

L’abito in maglia è un altro protagonista del momento e fa bene chi lo sceglie nella sua versione rossa. In questo caso il collant deve essere rigorosamente nero.

La bella Kate Middleton ci insegna che la gonna plissettata e il dolcevita rosso sono l’abbinamento perfetto delle feste insieme a decolleté in vernice castagna.

