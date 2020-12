Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il gatto è un animale molto indipendente a differenza del cane, ma nonostante ciò, se si prevede di andar via per qualche giorno e lasciarlo solo, è bene sapere che avrà bisogno di particolari attenzioni. Sia prima della partenza, che dopo durante i giorni di assenza, ci sono dei piccoli trucchi che aiutano a far star bene il gatto.

Sono considerati animali distaccati, ma i gatti sono molto affezionati alla casa e ai suoi abitanti con cui divide gran parte della giornata. Per questo motivo se si ha in programma di lasciare il gatto da solo per qualche giorno, magari per evitargli uno stress da viaggio, si dovranno usare determinate accortezze per evitare che il gatto soffra.

Ecco cosa fare se si ha un gatto e si sta via per più di un giorno

Il giorno prima della partenza è importante lasciare un dispenser per i croccantini e una fontanella per l’acqua per farlo abituare. Inoltre lasciare dei giochini sicuri per casa, per aiutarlo a passare il tempo. Importante che siano oggetti che non possano ingoiare o da non rimane incastrato come nel caso delle maniglie delle buste.

Creare delle postazioni dove possa sdraiarsi al sole e di osservazione in quanto sono delle abitudini preferite che non trascurerà in assenza del padrone. Da non dimenticare di bloccare l’accesso di finestre e balconi per evitare che possa farsi male o perdersi. Oltre ciò, è fondamentale lasciare la lettiera pulita prima di partire.

Sarà necessario un cat-sitter o una persona fidata, se si vuol rimanere fuori casa più di 2/3 giorni che potrà essere impiegata a giorni alterni. Questa importante figura rassicurerà la persona affezionata al gatto, ma anche l’animale stesso che avrà sempre acqua fresca, cibo e lettiera pulita.

In aggiunta dovrà verificare che il gatto assuma la sua dose giornaliera di cibo, che non si sia ferito e che sia andato regolarmente in lettiera per espellere i suoi bisogni. Ultima ma non meno importante è il tempo dedicato al gioco che il cat-sitter potrà eseguire durante il tempo di visita.

Per qualsiasi emergenza sarà importante lasciare più di un recapito telefonico, anche il recapito del veterinario e il libretto sanitario del gatto.

