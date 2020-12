Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questa ricetta povera, ma ricca di sapore, è perfetta per chi vuole rendere accattivante un ortaggio “noioso”.

In una dieta equilibrata, il cavolfiore non può mancare nel menù, per le sue proprietà benefiche, per la salute e per il fatto che durante il Natale può aiutare a bilanciare il giusto rapporto tra grassi e sostanze nutritive.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il cavolfiore è un ortaggio che può apportare dei grossi benefici per il contenuto di vitamina A, B2, C, K, potassio, acido folico, fosforo, calcio e fibra alimentare. Viene consigliato per contrastare problematiche polmonari, come lassativo e contro i reumatismi.

Per essere fresco, deve avere foglie verdi e tenere e il fiore deve essere bianchissimo, senza macchie, che formi quasi un blocco compatto. Se non presenta queste caratteristiche è meglio non acquistarlo perché si tratta di un ortaggio vecchio che si sfalderebbe durante la cottura.

Ingredienti per 4 persone

un cavolfiore da 1 kg

sale q. b.

100 g di prosciutto crudo

margarina per ungere

un quarto di panna da cucina

tre uova sode

Un cavolfiore così non potrà mancare nel menù di Natale

Procedimento

Iniziare a pulire il cavolfiore mettendolo per 30 minuti in acqua fredda salata con le cimette rivolte in giù. Far bollire nella stessa acqua il cavolfiore per circa 20 minuti e a cottura ultimata scolarlo e lasciarlo sgocciolare bene.

Nel frattempo preparare la teglia, ungendola con la margarina dove verrà riposto il cavolfiore, tagliare il prosciutto crudo a dadini e cucinare le uova sode.

Preparare il cavolfiore tagliandolo la “cupola” con un bicchiere e formando un vuoto. Inserire il prosciutto crudo tagliato a dadini e poi reinserire sopra la “cupola” asportata e sistemare il cavolfiore nella teglia unta in precedenza.

Infine cospargere a cascata con la panna da cucina, aggiungere un pizzico di sale e disporre intorno al cavolfiore le uova sode tagliate a spicchi. Inserire la teglia in forno nel ripiano centrale per circa 5/10 minuti a temperatura moderata.

Approfondimento

Ecco come creare un contorno gustoso con pochi ingredienti