Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi ama i gatti, soprattutto a pelo lungo, sa bene quanto possa essere impegnativo gestire i peli che i nostri amichetti lasciano sugli indumenti. Ed ecco allora che l’esperienza e magari un po’ di fortuna, ci viene in aiuto per rimuovere i peli del gatto dai vestiti in un solo gesto con un semplice trucco.

Quante volte è capitato di mettere in armadio un capo per poi accorgerci alla ripresa che era pieno di peli, soprattutto quando si trattava di un colore scuro? Beh non tutti sanno che esistono alcuni accorgimenti che si possono utilizzare per il lavaggio degli indumenti in lavatrice.

Si tratta di specifici prodotti pensati appositamente per questo tipo di problemi e sono altamente consigliati soprattutto quando si hanno gatti con pelo molto lungo tipo il Maine Coon. Si possono acquistare online oppure in negozi fisici ed hanno dei costi abbastanza contenuti. Vediamone alcuni.

Ecco il trucco per rimuovere i peli del gatto dai vestiti in un solo gesto

Coni raccogli pelucchi

Si tratta di particolari oggetti a forma di cono in materiale plastico che bisogna riporre in lavatrice assieme ai panni da lavare. Dopo aver dato lo start alla lavatrice e finito il programma di lavaggio desiderato, rimarrà un piccolo filtro. Quest’ultimo avrà catturato tutti i tipi di peli e pelucchi. A quanto pare è stato sperimentato che funzioni molto bene, indicato soprattutto per situazioni abbastanza intense. Ovviamente è possibile inserire anche più di un cono per avere un effetto ancora più incisivo.

Dischetti in plastica

Un altro prodotto interessante sono i dischetti in materiale plastico (poliuretano) che possono essere utilizzati sia in lavatrice che all’esterno. Nel caso di uso fuori dalla lavatrice basta passarli sugli indumenti e con la loro carica di elettricità statica, riescono a catturare agevolmente tutte i peli del nostro micio.

Approfondimento

Gli alimenti consigliati per il nostro amico a 4 zampe in inverno