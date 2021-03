La sansevieria è una pianta molto famosa e che molto spesso si ha in casa. È una pianta succulenta, quindi non ha bisogna di molta acqua e quindi facile da gestire. Però può capitare che le punte si secchino e si ingialliscano. Allora ecco cosa fare se la sansevieria ha le foglie secche e gialle.

In questo ultimo periodo vi è stato un vero e proprio boom delle piante d’appartamento. E soprattutto di questa qui. Il motivo è legato al fatto che la sansevieria purifica l’aria di casa. Inoltre non ha nemmeno un prezzo alto, quindi è molto accessibile.

Ecco cosa fare se la sansevieria ha le foglie secche e gialle

Vediamo però allora come evitare che le foglie si rovinino. Non appena si notano le punte tagliate, secche e gialle bisogna subito farsi qualche domanda. Perché ovviamente le punte non dovrebbero essere così.

Magari la posizione scelta per la pianta è troppo buia. È vero che non ha bisogno della luce diretta, però non deve stare nemmeno al buio. Quindi è meglio trovare una zona della casa illuminata dal sole indirettamente. Questa pianta non ama il freddo, quindi assolutamente no a balconi o terrazzi. E se la casa è fredda cercare di spostarla nella zona più calda della casa.

Annaffiatura

Come detto prima, la sansevieria è una pianta succulenta quindi non ha bisogno di molta acqua. Spesso però questo equivale a dire che le si dà l’acqua quando uno se lo ricorda. In realtà bisogna darle l’acqua ogni 20 giorni, basta anche mezzo bicchiere. Ricordarsi di darle l’acqua filtrata, perché priva di calcare.

Se le foglie invece cadono verso il basso significa il contrario: ovvero troppa acqua. Le foglie della sansevieria devono puntare verso l’alto e non devono piegarsi ai lati. Se così fosse allora diminuire l’acqua, perché nel vaso ce n’è troppa. Si può anche concimare, soprattutto se la pianta è vecchietta. Si consiglia di farlo una volta al mese durante la primavera e l’estate.

