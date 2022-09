Quale pianta mettere in giardino per essere alla moda ed arredare con gusto

Il giardinaggio segue delle tendenze. Proprio come quello della moda oppure dell’arredamento. In alcuni periodi storici alcuni oggetti o comportamenti sembrano piacere a tutti. Lo avremo visto di recente con l’impiego dei pallet come materiale di arredo oppure come oggetto funzionale alla costruzione di piccoli orti. Oppure adattati all’allestimento di piccoli divani da esterno.

Allo stesso modo negli ultimi anni si è diffuso a macchia d’olio l’impiego della cosiddetta erba pampa.

Così ecco quale pianta mettere in giardino per essere alla moda e dimostrare eleganza e creatività di fronte ai nostri vicini. Ma vediamo quando si può piantare l’erba pampa, e quali sono le sue caratteristiche.

Il periodo giusto per vederla fiorire

Proviene dalle vaste praterie del Sud America questa pianta elegante che è molto costante nel tempo. È dotata di eleganti pennacchi bianchi o beige che flettono allegramente al vento e creano un effetto simile a quello al getto d’acqua di una fontana. Può crescere anche in grandi vasi, anche se dona il suo meglio sul terreno libero e come decorazione di grandi prati verdi. Raggiunge altezze anche di due metri, e quando cresce nei climi moderati colorerà con i suoi fiori tutto il periodo che va da settembre fino al nuovo anno.

Il periodo ideale per piantarla è in tarda primavera, quando siamo sicuri di non incorrere in gelate. L’attenzione cruciale la dobbiamo dedicare all’irrigazione e alla cura delle erbe infestanti. Non sarà facile in quest’ultimo caso, visto che la base è folta e cespugliosa. Nei primi anni di vita se sapremo annaffiarla con abbondanza e costanza, riuscirà a porre radici folte e voluminose che garantiranno una crescita possente. Dobbiamo però fare massima attenzione ai ristagni d’acqua, che potrebbero causare problemi. Assicuriamo dunque un terreno poroso.

Al contrario, questa pianta accetta brevi periodi di siccità. Che tendenzialmente non la dovrebbero pregiudicare. Come possiamo immaginare questa pianta è abituata al clima della pampa, in cui ai venti e a forti escursioni termiche, possono corrispondere periodi piuttosto prolungati di siccità.

Quale pianta mettere in giardino per essere alla moda ed arredare con gusto

Proprio per queste caratteristiche di eleganza e versatilità l’erba pampa si è sviluppata presso le nostre latitudini. Il prato del nostro giardino apparirà eclettico ed elegante con la sua austera presenza.

A proposito di mode, ultimamente sono in moltissimi quanti stanno creando o sviluppando i cosiddetti boschi verticali. Si tratta di una scelta perfetta per ottimizzare lo spazio. Ma ci sono anche 3 ottimi vantaggi nel possederne uno in balcone od in terrazza.

Lettura consigliata

