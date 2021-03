Non è una novità che online si consumino truffe su truffe. Si tratta, purtroppo, di un fenomeno davvero molto comune, che è sempre più in espansione. Gli inganni, per lo più, avvengono tramite una delle applicazioni di messaggistica maggiormente usate nel mondo. E, ovviamente, stiamo parlando di WhatsApp. Per quanto comoda sia, questa app può diventare pericolosa, perché chiunque può scrivere al nostro contatto. E adesso dobbiamo tenere sempre di più gli occhi aperti. E, soprattutto, dobbiamo fare attenzione a questa versione di WhatsApp, perché ruba i dati dell’utente in pochissimo tempo.

La proposta di una nuova versione dell’applicazione che arriva direttamente al nostro numero

Alcuni utenti avranno già dovuto sperimentare le conseguenze di questa truffa. Altri, invece, ancora non ne sono a conoscenza. Il messaggio che potrebbe arrivare è molto semplice e soprattutto davvero ben costruito. La proposta che arriverà nel messaggio sarà molto chiara e, peggio di tutto, davvero allettante. Perciò, dobbiamo fare attenzione a questa versione di WhatsApp, perché ruba i dati dell’utente in pochissimo tempo. Vediamo cosa dobbiamo guardare per evitare questa truffa.

Il messaggio a cui fare attenzione

L’attacco avviene secondo lo schema classico del già noto phishing, che usa una comune pagina web e la copia in modo molto accurato. All’utente verrà chiesto di aprire il link diretto per scaricare una nuova versione WhatsApp, più aggiornata e veloce. Per utilizzarla, basterà semplicemente inserire i propri dati. Peccato che, nel momento in cui questi verranno inviati, arriveranno a dei truffatori che li sfrutteranno per i propri interessi. Per il momento questa truffa si sta limitando ad attaccare i possessori di iPhone. Ma, se dovesse continuare, nulla esclude che possa espandersi a tutte le tipologie di smartphone presenti sul mercato. Dunque, se mai dovesse arrivarci una proposta di questo tipo, cerchiamo di ricordarci che potrebbe essere una truffa bella e buona.

Approfondimento

La nuovissima funzione di WhatsApp richiesta da tanti utenti che risolve l’ennesimo problema