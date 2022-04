Non è mai bello iniziare la giornata con il piede sbagliato. A volte, però, questo non è strettamente dipendente dalla volontà. Accade, infatti, che ci si alzi e ci si accorga che qualcosa non va. Forse più d’una cosa, tant’è che si tende a parlare del tipico malessere generale al mattino. Una sensazione che magari perdura, prosegue nelle ore lavorative e ad un certo punto si nota la presenza del bruciore di stomaco tra i sintomi.

Non è difficile riconoscere i sintomi

È particolarmente fastidioso, perché rende difficoltosa la prosecuzione della propria attività, non facilita la produttività e a volte è così intenso da essere debilitante. In alcuni casi è riferibile ad alcune patologie ed è per questo che quando qualcosa non va è bene rivolgersi ad un medico, ma in altri può essere stato indotto. Come? Con una condotta inconsapevolmente sbagliata ed ecco cosa fare se c’è il bruciore di stomaco,

Andando, infatti, a ritroso è probabile che prima del palesarsi del problema si sia effettuata un’azione che la scienza sconsiglia. Si è, ad esempio, bevuto del caffè a stomaco vuoto. Un’abitudine che è figlia di una tendenza, quasi nazionale, a non dare alla colazione la giusta importanza dal punto di vista nutrizionale.

Quando, però, alla scarsa attenzione per l’alimentazione al mattino si fa corrispondere anche la scelta di bere del caffè, non è affatto improbabile che si finisca a fare i conti con il bruciore di stomaco.

Ecco cosa fare se c’è il bruciore di stomaco tra i sintomi del malessere generale al mattino

Diversi studi, ormai, raccontano quanto prendere il caffè (nelle quantità giuste) non sia un’abitudine da demonizzare, ma anzi possa portare dei benefici. Tuttavia, per evitare che possa contribuire ad aumentare l’acidità di stomaco o a generare ulteriori danni a lungo termine, è bene utilizzare qualche accorgimento.

Per allontanare i bruciori di stomaco è dunque consigliabile anticipare il rituale del caffè mattutino, con un paio di bicchieri d’acqua e magari una nutriente e sana colazione.

Bruciore di stomaco: le cause possono dover essere ricercate scientificamente

Si tratta di una buona abitudine che oltre a ridurre la possibilità di fare i conti con il problema acuto, può contribuire a migliorare il benessere generale. Anche chi in genere beve caffè a stomaco vuoto al mattino e non ha sintomi, farebbe bene a seguire questo consiglio prima che eventualmente il problema si possa palesare.

Viceversa, per chi dovesse fare i conti con il bruciore di stomaco anche cambiando la sua abitudine sbagliata o ci convive da lungo tempo, sarebbe preferibile che ascoltasse il parere di un medico ai fini di indagare la causa e la natura del problema.

Lettura consigliata

Mantenere il cervello giovane e attivo potrebbe dipendere anche da un fattore che non tutti immaginano