Ci sono oggetti che teniamo in casa per tantissimo tempo. Non ci viene nemmeno in mente di buttarli! In alcuni casi questi possono accompagnarci tutta la vita. In altri casi, invece, si tratta di prodotti potenzialmente dannosi.

Per questa ragione dovremmo organizzare delle sedute di pulizia dei nostri cassetti con una certa costanza. In particolare è importante liberarci di un tipo di prodotto. Ecco cosa dobbiamo fare ogni anno per evitare brutte sorprese alla nostra salute.

Potenzialmente pericolosi

Ci sono dei prodotti che sono presenti in quasi tutte le case: i trucchi. Spesso li accumuliamo ma non li finiamo mai. Ci ritroviamo così con decine di rossetti iniziati. In altri casi, invece, le occasioni in cui truccarsi sono poche. A causa della pandemia, ad esempio, molte donne hanno smesso di truccarsi. Tra smartworking e mascherine, le occasioni in cui truccarsi sono diminuite. Tutto ciò comporta però un rischio.

I nostri trucchi, infatti, finiscono dimenticati nei nostri cassetti o nei beauty case. Questi prodotti, però, hanno una data di scadenza, anche se non tutti lo sanno. Continuare a usarli quando sono scaduti può portare rischi alla nostra salute. I trucchi scaduti possono infatti causare irritazioni alla pelle. Ma non solo, possono accumulare batteri nocivi per la nostra salute.

Quando è ora delle pulizie di primavera, ma non solo, dobbiamo quindi pensare anche ai nostri trucchi! Almeno una volta l’anno, quindi, dovremo buttare via quelli scaduti. Anzi, sarebbe perfino meglio farlo ogni sei mesi. Alcuni trucchi, infatti, una volta aperti scadono in breve tempo. Bisogna passare in rassegna un trucco dopo l’altro, controllando se è scaduto o no.

Per facilitare il processo possiamo segnare su un foglio la data in cui abbiamo aperto il prodotto. I trucchi, infatti, iniziano a “scadere” a partite dall’apertura. Dobbiamo quindi calcolare quanto tempo è passato da quando abbiamo iniziato a utilizzare il prodotto.