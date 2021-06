Con questo spettacolare frutto si realizzerà una torta favolosa che conquisterà tutti

La fragola è un frutto aggregato dolce e fantastico, che si presta a fare strepitosi succhi, ottime marmellate e favolosi dessert. Si passi dunque a vedere come con questo succoso e spettacolare frutto si realizzerà una torta favolosa, fresca e leggera che conquisterà tutti.

Ingredienti

300 grammi di fragole fresche e mature;

1 limone;

250 grammi di zucchero;

200 millilitri di panna da montare;

200 grammi di farina;

1 bustina di lievito vanigliato;

3 uova;

70 grammi di olio d’oliva;

Staccante alimentare.

Lavare sotto acqua corrente e, in seguito, tagliare le fragole in piccoli pezzi e immetterle in una ciotola capiente. Spremere il succo di un limone e aggiungerlo alle fragole insieme a 50 grammi di zucchero. Girare il tutto e far macerare per qualche ora in un luogo fresco, se fa particolarmente caldo, anche il frigorifero andrà benissimo.

Nel frattempo, montare la panna in una ciotola capiente con uno sbattitore elettrico o una frusta, insieme a 20 grammi di zucchero. Trascorso il tempo utile, privare le fragole della loro bagna, tenendola da parte, e frullarle con un frullatore ad immersione. Così facendo si otterrà una splendida crema di fragole.

A parte, in una ciotola mettere la farina, il lievito, l’olio, le uova e 180 grammi di zucchero. Mescolare in modo uniforme. Trasferire il composto in una teglia con lo staccante e dunque infornare per circa 30 minuti, in forno preriscaldato a 175 gradi. Una volta cotta la base, lasciarla raffreddare completamente, quindi estrarla dalla teglia e ricavarne tre strati.

A questo punto, bagnare leggermente gli strati della torta con il liquido prodotto dalla macerazione delle fragole e andare a stratificare gli stessi con panna e crema di fragole. Decorare con dei ciuffetti di panna e fragole fresche a piacere.

Facile, di veloce preparazione e sensazionale, questo dessert è anche poco calorico rispetto a moltissimi altri. La fragola è appunto un frutto ipocalorico che conta circa 30 kilocalorie ogni 100 grammi, per regalare un gusto fresco e appagante, privo di pentimenti!

