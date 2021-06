Tornano le cerimonie all’aperto e ritorna il dilemma dei dilemmi, quello che ci era tanto mancato: “e ora… cosa indossare?”. Forse siamo stati invitati ad un matrimonio, oppure stiamo semplicemente cercando l’abito per l’aperitivo perfetto con i nostri amici.

Qualunque sia la nostra necessità, esiste un abito che si adatta benissimo ad ogni occasione. Attenzione: il vestito di cui stiamo per parlare è perfetto anche per tutte le corporature. Le più longilinee risulteranno ancora più alte e slanciate, ma anche chi è più in forma vedrà le proprie curve valorizzate ai massimi livelli.

Altro particolare da non sottovalutare è il prezzo. Alcune versioni di questo abito costano solo 19 euro, anche se, ovviamente, qualora volessimo spendere di più, saremmo facilmente accontentate. Sembra proprio l’abito perfetto, no? Allora scopriamo subito insieme di cosa stiamo parlando.

Questo vestito perfetto per una cerimonia estiva costa meno di 19 euro

Esiste un abito che sia elegante ma casual, raffinato ma anche sexy? La risposta è sì, e stiamo parlando dell’abito chemisier.

Il nome deriva dal francese “chemise” (camicia), e indica un abito lungo che si abbottona come una camicia, provvisto anche di colletto. Può essere a maniche lunghe o corte, arrivare alle ginocchia o scendere più lungo.

La storia di questo abito ha origini antichissime. Tutto parte addirittura alla fine del ‘700, quando la regina Maria Antonietta sdoganò l’utilizzo di una camicia lunga, dai tratti molto maschili secondo il gusto dell’epoca.

Le dive del cinema

Lo chemisier è un abito da sempre apprezzato anche dalle dive del cinema. Stiamo parlando, ad esempio, di Audrey Hepburn, icona immortale di fascino ed eleganza. Indossò questo abito negli anni ’40, e lo rese subito memorale.

L’attenzione sulla figura

Con il passare degli anni, si è iniziato a prestare maggiore attenzione alla fisicità e, infatti, allo chemisier si è aggiunta una cintura in vita.

Per indossare uno chemisier stupendo, non c’è bisogno di spendere grandi cifre: ne esistono di bellissimi anche a pochi euro. Infatti questo vestito perfetto per una cerimonia estiva costa meno di 19 euro. Inoltre possiamo indossarlo con ogni tipo di scarpa, dalle ballerine, alle sneakers, ma anche sandali o decollété.

