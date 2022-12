Ecco come sentirsi il re della notte di San Silvestro grazie a un outfit maschile e affascinante

Si avvicina a grandi passi una delle notti più importanti dell’anno. Quella di San Silvestro, quando si saluterà il 2022 per accogliere il 2023. Come spesso accade, sarà un giorno di festa, di cibo, di vino che scorrerà a fiumi, di botti e musica. Si tornerà in piazza, a festeggiare in discoteche e locali. Insomma, dopo due anni di pandemia, ci si potrà lasciare un po’ andare. Quale sarà l’abbigliamento più in voga per fare magari colpo a Capodanno? Andiamo subito a scoprirlo.

L’abito fa o non fa il monaco. Il proverbio dice di no, ma talvolta non è proprio così. Soprattutto quando si parla di outfit. Spesso il vestito ci dice molto della persona che lo indossa.Il taglio, il colore, il dettaglio. A volte vale di più il detto “dimmi come vesti e ti dirò chi sei”, in special modo per le occasioni. Il Capodanno è una di queste. La lunga notte di San Silvestro, per molti, è la madre di tutte le notti.

Per l’uomo può rivelarsi anche una notte di caccia nei confronti del genere femminile. Quella in cui farsi notare o quella in cui affondare il colpo su una preda ambita da tempo. Che sia in casa, in un locale, in discoteca o in piazza, sarà comunque importante l’outfit che si deciderà di indossare.

Ecco come sentirsi il re del Capodanno indossando il vestito giusto

Elegante o casual? Questo il primo dubbio amletico. Non snaturarsi dovrebbe essere il consiglio primario. Ovvero, siamo abituati a vestire in un certo modo per le occasioni? Ebbene, continuiamo a farlo anche a San Silvestro. Che senso avrebbe indossare qualcosa che non rientra nelle nostre corde? Nessuno. Per questo, se optiamo per giacca e camicia, non andiamo a cercare qualcosa di diverso, ma esaltiamo il dettaglio di ciò che già abitualmente indossiamo. Di conseguenza, cerchiamo un tono differente, più opaco o più acceso o per l’una o per l’altra. Camicia dai colori tenui, giacca dalla tinte forti, finanche sgargianti e viceversa.

Ecco come sentirsi il re della notte anche se non amiamo l’elegante. Per chi ama il casual, invece, non può mancare un pullover abbinato a un jeans. Magari il primo potrebbe avere uno scollo a V per valorizzare una camicia, oppure essere indossato sopra una semplice t-shirt. Per il secondo, invece, si può optare per uno slavato un po’ strappato, più aggressivo, oppure per uno più classico con una tinta non particolarmente scura. A questi si possono abbinare scarpe di marche sportive magari con disegni e colori ricercati.

Perché si indossa il rosso a Capodanno

Il colore che va per la maggiore la notte del 31 di dicembre è storicamente il rosso. Sia che si ascolti il filone di pensiero secondo il quale questa leggenda nasca in Cina, sia che si ascolti quello che la faccia risalire all’Impero Romano, poco cambia. Il rosso, per entrambe le culture, significava passione, forza ed energia, oltre che fortuna. Una sorta di rito propiziatorio che molti seguono anche oggi. Un po’ come quello delle lenticchie.

Quindi, per qualsiasi outfit si scelga, si lasci un po’ di spazio al rosso. Che sia nell’intimo, in calzini particolari, nel classico maglione o in un lupetto. E, per i più arditi, perché non anche nelle scarpe?

Dunque, ecco come sentirsi il re della notte di Capodanno, indossando sempre un vestito che ricalchi la propria personalità.