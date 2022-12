Vacanze di Natale ricche di dolcezza per i Pesci, ma con problemi per la Vergine e un altro segno

Il weekend che tutti aspettiamo da un po’, soprattutto i bambini. Eh sì, perché Natale coinciderà con la giornata di domenica. I preparativi per pranzi e cene proseguono spediti, le corse per gli ultimi regali anche. Chi lo vivrà in famiglia non vede l’ora di ritrovarsi con i propri cari. Molti rientreranno nei paesi di origine, dopo mesi fuori per lavoro, altri lo trascorreranno in luoghi caldi ed esotici. Per tutti, però, parleranno le stelle. Vediamo allora cosa dirà l’oroscopo per questo fine settimana speciale.

Messi è riuscito a essere più forte persino delle stelle nel weekend appena trascorso, avendo la meglio di un comunque superbo Mbappé. Per lui sarà un Natale di riposo in un’Argentina impazzita di gioia. Per noi italiani, delusi dalla mancata partecipazione al mondiale, il penultimo prima della ripresa del campionato di Serie A, il 4 gennaio.

Intanto, però, incombe il momento delle feste. Proviamo a scoprire cosa ci riservano gli astri, partendo da un segno in particolare. I Pesci, infatti, vivranno un Natale di dolcezze. Non solo culinarie, tra panettoni e pandori e altre prelibatezze. Infatti, i nati dal 20 febbraio al 20 marzo, quest’anno avranno la Luna in transito. Questo significa amore e affetto. Quali giorni migliori, se non quelli delle festività natalizie, per godere di tutto questo? Ottima intesa con il partner, qualche bel regalo da scartare, la felicità di vivere insieme a genitori e parenti qualche giorno spensierato. Il tutto condito, ovviamente, dalla buona tavola, per rendere questo weekend natalizio davvero speciale.

Vacanze di Natale ricche di dolcezza ma non senza problemi per la Vergine

Se Pesci beneficerà al massimo della Luna, ecco che la Vergine, invece, avrà questo astro decisamente contro. Non sarà il solo, perché anche Mercurio non favorirà i nati sotto questo segno di terra. Forse non saranno tanto le persone, ma l’ambiente a creare qualche problema alla Vergine. Una vacanza annullata all’ultimo o un piccolo incidente faranno sì che non si troverà a festeggiare dove avrebbe voluto e potuto. Tuttavia, gli affetti non mancheranno, soprattutto le attenzioni del partner.

Sarà un fine settimana insolito anche per l’Ariete

2022 tra alti e bassi per l’Ariete. Dopo un’estate meravigliosa, un autunno così così che inverno sarà? Se lo chiedono i nati dal 21 marzo al 19 aprile, ma, al momento, la risposta più immediata è che non sarà un Natale foriero di emozioni. Anzi, il consiglio sarebbe quello di staccare un po’ da tutto e viverlo in maniera diversa, possibilmente lontano. Venere è il pianeta ostile del periodo e questo potrebbe scatenare liti infinite in famiglia. Meglio evitarle, cercando un last minute direzione montagne, magari verso la splendida Salisburgo.

Insomma, Vacanze di Natale ricche di dolcezza per i nati sotto il segno dei Pesci, mentre Vergine e, soprattutto, Ariete non avranno molto da festeggiare. Nella speranza di un inizio 2023 migliore.