Proviamo ad aprire il cassetto di una scrivania di un appartamento qualsiasi. Con un’ottima probabilità, potremmo trovare dei vecchi auricolari che sono stati messi lì mesi prima perché ormai rotti. Infatti, molti di noi, quando rompono degli oggetti comuni come delle cuffiette, tendono a gettarli via o a riporli in dei cassetti senza riaprirli mai più. Ma in questo caso, questa abitudine può davvero rappresentare un errore madornale. Il riciclo creativo può tornare utilissimo in più casi e sta a noi decidere se sfruttare o meno tutte le sue potenzialità. Infatti, se abbiamo delle vecchie cuffie con le quali è ormai impossibile ascoltare la musica, non buttiamole nella spazzatura. Ecco cosa possiamo farci.

Nessuno di noi getterà più via gli auricolari rotti conoscendo questi fantastici riutilizzi

Pochissimi avrebbero mai pensato di riciclare delle vecchie cuffie e di trasformarle in dei bizzarri gioielli. Eppure, tutto questo è davvero possibile. Infatti, per esempio, potremo prendere 2 fili di auricolari rotti di tonalità differenti, tagliandone ovviamente i cavi o facendoli tagliare da qualche esperto per non correre rischi. Successivamente, ci basterà intrecciare i due fili insieme, unendoli e magari attaccando un piccolo ciondolo prima di fare un nodo che chiuda il tutto!

Ma le idee non sono assolutamente finite qui e le nostre vecchie cuffiette potranno tornarci utili in tanti altri modi

I nostri vecchi auricolari, ormai inutilizzabili per ascoltare la musica, potrebbero diventare dei simpatici portachiavi. Infatti, dovremo intrecciare tre fili diversi di cuffiette ormai rotte delle tonalità che preferiamo. Creiamo una specie di treccia con essi e, infine, facciamo un nodo che tenga ferma la nostra creazione. Potremo utilizzare questa nostra piccola e creativa realizzazione per le chiavi di casa, in modo tale da non perderle e da differenziarle da tutte le altre.

Dunque, possiamo affermarlo con certezza. Nessuno di noi getterà più via gli auricolari rotti conoscendo questi fantastici riutilizzi!

