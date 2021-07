Quando raggiungiamo una certa età siamo convinti di essere invecchiati di colpo. Ovviamente non è così e possiamo valorizzare sempre la nostra figura.

Cerchiamo di tenerci in forma facendo sport e mangiando sano, ma abbiamo ancora paura di sbagliare nello scegliere l’abbigliamento giusto.

In un precedente articolo avevamo parlato di cosa è fondamentale per la salute dell’uomo sessantenne. Oggi, invece, daremo alcuni consigli pratici e di stile per vestirsi al meglio.

Ecco come vestirsi a 60 anni per essere sempre giovani e alla moda

Superati gli anta abbiamo paura di sbagliare l’abbigliamento e di essere ridicolizzati per le nostre scelte.

Non vogliamo fare abbinamenti azzardati ma spesso ci manca quel gusto fine ed elegante che contraddistingue molti nostri coetanei.

Come risolvere questo problema?

Dobbiamo sicuramente acquistare i nostri vestiti in negozi adatti alla nostra maturità. Vestendoci come ragazzini attireremo solo sguardi di imbarazzo.

È sempre utile avere nel proprio armadio camicie dal taglio classico. Essendo un capo intramontabile ci permetterà di creare più look adatti a molteplici eventi.

Potremo essere eleganti abbinandole ad un paio di pantaloni o più casual indossando un paio di jeans.

In entrambi i casi avremo un modo di vestire curato e d’effetto.

Quando scegliamo una maglia acquistiamola solo se di qualità.

Infine, non rinunciamo mai alla polo. Che sia abbinata a pantaloni classici o ad un paio di pantaloncini, ci aiuterà ad affrontare molte occasioni della nostra giornata.

Ecco come vestirsi a 60 anni per essere sempre giovani e alla moda. Attireremo l’attenzione di tutti grazie al nostro buon gusto e in molti ci chiederanno dei consigli.

Come scegliere gli accessori

Anche l’uomo può usare gli accessori. Ovviamente a patto che siano in armonia con l’abbigliamento indossato.

Quando scegliamo degli occhiali da sole o da vista, dovremo cercare dei modelli adatti al nostro viso e di colori facilmente abbinabili.

Meglio un bel paio di occhiali da sole neri o tartarugati piuttosto che colori troppo sgargianti.

Se amiamo indossare i cappelli, non esageriamo mai nella scelta del modello. Per avere un look elegante e di classe ci basterà puntare sui modelli più classici.

Con poche piccole attenzioni otterremo quel tocco in più che ci renderà affascinanti.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.