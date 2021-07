Durante i mesi estivi le alte temperature ci costringono a trovare ristoro in ogni modo sia esso l’uso del ventilatore o del condizionatore. Oppure ancora, docce fresche continue che però sono inutili se comunque la casa rimane calda.

E se per esempio il condizionatore non funzionasse cosa si potrebbe fare? Certamente stare all’aria aperta, con l’aria calda non aiuta e quindi quali soluzioni si possono sperimentare?

Ecco che noi della Redazione di ProiezionidiBorsa spiegheremo che per non soffrire più il caldo in casa bastano questi 3 semplici rimedi.

Piccoli accorgimenti che possono sembrare banali ma che in realtà danno un grosso aiuto per risolvere la situazione.

Non far entrare la luce del sole

La prima cosa da fare e fare in modo che la luce del sole non filtri all’interno dell’appartamento. Inoltre si dovranno evitare attività che possano aumentare la temperatura della nostra abitazione.

In merito al primo accorgimento si possono usare tende oscuranti o un parasole per auto durante il giorno.

Non appena il sole sorge bisogna usare subito le tende o il parasole per bloccare la luce ed evitare così che la casa di riscaldi.

Le tende oscuranti sono perfette per le finestre grandi perché assorbono completamente la luce del sole. Invece, il parasole fatto con un materiale molto lucido oli riflette ed è adatto sia per le finestre grandi ma anche per quelle più piccole.

Per non soffrire più il caldo in casa bastano questi 3 semplici rimedi

Il secondo rimedio, invece è quello di spegnere le luci di casa. Infatti lampade a LED o anche lampade ad incandescenza, producono ed emanano molto calore quando rimangono accese.

Quindi tenerle spente e accenderle solo quando ce n’è bisogno, aiuta a far rinfrescare la casa.

Altro utile suggerimento è quello di scollegare o spegnere l’alimentazione dei dispositivi che anche se in standby possono essere fonte di calore.

Infine, l’ultimo rimedio è quello di chiudere le finestre per tutta la giornata specialmente quando fuori c’è scirocco o aria calda.

Quindi non appena sorge il sole conviene chiudere mantenendo l’ambiente più fresco.

Si può pensare anche di usare un asciugamano qualora si sentano spifferi di ara calda che entrano.

Approfondimento

Ecco i 7 consigli che pochi conoscono per dormire bene in estate senza sudare