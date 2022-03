Ogni volta che andiamo al supermercato, compriamo diversi detergenti e detersivi per la casa. Sono spesso ingombranti, arrivano a costare parecchi soldi e, alla fine, ci restano grandi bottiglie di plastica da smaltire.

Pochi lo sanno, ma esiste un sapone che, da solo, sarebbe in grado di pulire tantissime superfici della nostra casa. Stiamo parlando di quel sapone trasparente, con un colore tendente al giallo e di consistenza molle. Lo vediamo al supermercato e, puntualmente, non lo compriamo, perché non sappiamo a cosa serva esattamente.

Si tratta di un prodotto che ha davvero grandissime potenzialità. È naturale, sarebbe biodegradabile al 100% ed è perfetto per lavare i pavimenti, ma anche per pulire il bucato. Utilizzarlo è davvero molto semplice.

Costa solo 0.99 centesimi

Questo sapone si trova solitamente in negozi e supermercati in panetti da 400 grammi, al costo di soli 0.99 centesimi. È formato principalmente da olio di cocco, un prodotto davvero fenomenale che può essere utilizzato anche in cucina o per la cura del corpo. Basti pensare che l’olio di cocco riuscirebbe addirittura ad attenuare le rughe del viso.

Con questo sapone, invece, possiamo pulire perfettamente le lenzuola e gli asciugamani sporche, ma anche pavimenti e sanitari, in questo modo.

Ecco come usare quel sapone giallo e molle che vediamo al supermercato per pulire perfettamente bucato sporco, pavimenti e tanto altro

Le lenzuola e, soprattutto, gli asciugamani si sporcano facilmente. Questo accade perché è biancheria che utilizziamo tutti i giorni, per lavarci e per dormire.

Per eliminare le macchie e avere lenzuola e asciugamani bianche come nuove, non dovremo fare altro che aggiungere un po’ di sapone all’olio di cocco in lavatrice. La prima cosa che dovremo fare sarà inserire questi capi nel cestello.

Nel cestello poi posizioneremo anche una pallina da bucato, che avremo precedentemente riempito con 1 terzo del panetto di sapone alga. Solitamente, infatti, sono queste le dosi consigliate sulla confezione per un lavaggio in lavatrice.

Tagliamo un terzo del panetto e riduciamo questo in parti più piccole. Inseriamo il tutto nella pallina da bucato e carichiamo la lavatrice come facciamo di solito.

Al termine del lavaggio, noteremo che la nostra biancheria sarà bianca come nuova e le macchie saranno completamente sparite.

Anche sui pavimenti e i sanitari

Questo sapone, grazie al suo contenuto di olio di cocco, si scioglierà molto facilmente. Per questo potremo usarlo anche per pulire superfici casalinghe, come pavimenti e ceramiche del bagno.

Per lavare i pavimenti, quindi, dovremo sciogliere circa 10 o 15 grammi di sapone alga all’interno di un litro d’acqua calda. Quando la soluzione sarà ben diluita, potremo utilizzarla per lavare le superfici, ricordandoci poi di risciacquare il tutto con l’acqua.

Questo prodotto potrebbe pulire anche il water e i sanitari e renderli bianchi come la neve. Ecco come usare quel sapone morbido, che è un vero e proprio portento per la pulizia della casa!

Ricordiamo, però, che prima di procedere a questi utilizzi, sarà bene controllare e seguire le indicazioni riportate sull’etichetta del sapone acquistato.