Li chiamano “gli acciacchi”. Dicono vengano con l’età, ma non è detto che sia per forza così. Si tratta di piccoli problemi di salute, di varia natura, che possono renderci la vita quotidiana più difficile. Spesso hanno origine varia, difficile da definire. Per questo, quando li avvertiamo, è bene consultare al più presto il medico di famiglia, che saprà diagnosticare il male e indicare la cura.

Spesso la soluzione è la natura. I farmaci, puntualmente prescritti, sono essenziali per preservare la salute. Ma quando gli acciacchi non nascondono nulla di così grave, allora anche la dispensa della nostra cucina può diventare una fornita farmacia. Le spezie, per esempio, hanno proprietà antiche, tramandate dalle tradizioni mediche e riconosciute dagli esperti. Tra queste c’è quella di cui parliamo oggi, adatta a condire arrosti e aromatizzare tisane, ma anche a tenere a bada i dolori.

Contro dolori a ossa e muscoli e gonfiore addominale questa spezia che abbiamo sempre in cucina sarebbe una soluzione portentosa

L’Indonesia, Zanzibar e il Madagascar hanno due cose in comune. La prima è che sono isole (l’Indonesia, in verità, un arcipelago), la seconda è il Syzygium aromaticum. Lasciati seccare al sole, i fiori di questo albero venivano utilizzati per insaporire le pietanze locali. Oggi, sono esportati in tutto il Mondo, conosciuti come chiodi di garofano.

Questi piccolissimi fiori essiccati sono miniere di tesori preziosi per il corpo. Calcio, ferro, potassio, magnesio, sodio e zinco, oltre a vitamina A, B, C, E e K. Grazie a queste proprietà, i chiodi di garofano possono essere importanti alleati della salute. In particolare, contro dolori a ossa e muscoli, ma non soltanto.

Antinfiammatori naturali, tanto piccoli quanto preziosi

Come detto, i chiodi di garofano sono ricchissimi di sali minerali. Anche grazie a loro, sono veri e propri antinfiammatori naturali, spesso utilizzati in ambito fitoterapico contro le malattie odontostomatologiche. Sono sempre le loro proprietà antinfiammatorie a renderli dei portentosi rimedi naturali contro i dolori muscolari e reumatici. In generale, possono aiutare a combattere la stanchezza generalizzata e gli esperti dicono anche a regolarizzare gli stati umorali.

Ma i chiodi di garofano sono anche degli antibatterici. Per questo, possono risolvere problemi di digestione e di gonfiore addominale. A oggi, non esisterebbero condizioni particolari in cui è sconsigliato utilizzare i chiodi di garofano (a eccezione delle specifiche allergie). Per fugare ogni dubbio, possiamo però chiedere parere al nostro medico.

Lettura consigliata

Potremmo porre fine al mal di primavera con questi 3 integratori naturali che ridurrebbero stanchezza cronica, dolori e sonnolenza