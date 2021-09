Con il passare degli anni, il nostro viso inizia a presentare degli inevitabili segni del tempo. Rughe intorno agli occhi, sul contorno labbra, sulla fronte, o un generale cedimento del tono facciale sono i segnali più tipici dell’invecchiamento cutaneo. Ogni giorno siamo bersagliati da pubblicità su tv e riviste che ci suggeriscono creme apparentemente miracolose per risolvere la situazione.

La maggior parte delle volte, però, finiremo semplicemente con lo spendere tantissimi soldi senza aver ottenuto grandi risultati. Eppure esistono delle soluzioni più naturali, economiche e alla portata davvero di tutti che possono aiutare la nostra pelle, senza spendere troppo denaro.

Una di queste soluzioni è rappresentata dall’olio di cocco. Forse in pochi lo conosceranno e quasi nessuno l’avrà già utilizzato, eppure l’olio di cocco vanta proprietà davvero straordinarie. Ha mille utilizzi, tra cui alcuni anche in campo cosmetico. Sul viso, in particolare, sarebbe in grado di idratare profondamente la pelle e di alleviare, almeno in parte, i segni del tempo che lo solcano. Possiamo parlare di un reale trattamento anti-age. Vediamo insieme come utilizzare questo prodotto economico, efficace e totalmente naturale sulla pelle.

L’effetto di questo ingrediente economico e naturale per attenuare le rughe del viso potrebbe davvero entusiasmarci

Partiamo dicendo che chi ama il make up è sicuramente avvantaggiato. Ecco, ad esempio, il trucco semplice e veloce per far sparire le rughe del contorno labbra, il classico effetto “codice a barre”.

Un’altra parte tipicamente interessata dagli inestetismi cutanei è la zona occhi. Qui rughe, borse e occhiaie sono sempre in agguato per cercare di rovinare il nostro sguardo. Fortunatamente, però, eliminare occhiaie e occhi gonfi sarà un gioco da ragazzi con questo metodo semplicissimo.

Un trattamento professionale a casa nostra

Concentriamoci ora sulle rughe del contorno occhi, ovvero le tanto temute “zampe di gallina”. Un ingrediente geniale e molto utile per cercare di alleviarle sarebbe proprio l’olio di cocco. Questo prodotto, grazie alle sostanze che lo costituiscono, sarebbe in grado di penetrare in profondità nella pelle. In questo modo riuscirebbe ad idratare e nutrire profondamente la pelle del nostro viso, riparando lo stato del collagene. Quest’ultimo è un componente fondamentale della pelle, e la mantiene liscia ed elastica.

Il problema è che gli agenti atmosferici, il fumo, lo smog e lo stress quotidiano possono stancare la nostra pelle e causare la formazione delle odiate rughe. Ed è proprio con l’olio di cocco che potremmo cercare di alleviarle.

Come utilizzare l’olio di cocco sul viso

Utilizzarlo è molto semplice. Dopo aver deterso bene il viso, applichiamo qualche goccia di olio di cocco sul volto, nelle zone in cui sono presenti le rughe. Facciamo attenzione a non far entrare l’olio di cocco a contatto con occhi o mucose. Lasciamo in posa per diverse ore, per farlo assorbire al meglio dalla pelle. L’effetto di questo ingrediente economico e naturale per attenuare le rughe del viso potrebbe davvero entusiasmarci. Questo, infatti, andrà a lavorare in profondità sulla nostra pelle, cercando di alleviare i tanto odiati segni del tempo.