Non esiste la ricetta unica che ci permette di prevenire o di curare i problemi di salute. Ogni situazione clinica è diversa e va affrontata in totale complicità con il proprio medico curante. Al contempo, però, sappiamo che esistono dei consigli generali da seguire se vogliamo aumentare le probabilità di star bene. Tra questi ne spiccano due, che ritornano continuamente: dieta sana e attività fisica.

Ebbene, secondo gli esperti fare sport non sarebbe soltanto una buona abitudine. In alcuni casi potrebbe essere prescritto come vera e propria medicina, specialmente per prevenire e curare il diabete di tipo II. Vari progetti di ricerca, infatti, avrebbero assicurato il valore dello sport in chiave di prevenzione e cura del diabete.

Oltre a far bene a cuore e metabolismo quest’attività aiuterebbe a prevenire e curare il diabete senza ricorrere ai farmaci

Gli esperti della Fondazione Veronesi lo dicono chiaro e tondo. Per chi soffre di diabete di tipo II, lo sport potrebbe essere una vera e propria medicina, che potrebbe portare anche alla guarigione. Tuttavia, solo il 20% dei malati prende sul serio questa prescrizione e introduce l’attività fisica all’interno della sua routine giornaliera. Il resto dei pazienti preferisce affidarsi alla terapia farmacologica.

Eppure la comunità medica ha già ampiamente riconosciuto l’attività fisica come terapia alternativa. In Francia, per esempio, i medici possono inserire nelle loro ricette prescrizioni di allenamenti in bicicletta o ore di camminata.

Anche l’Italia sembra allinearsi a questa dottrina. Fare attività aerobica, oltre a far bene a cuore e metabolismo, sarebbe il modo migliore per abbassare la glicemia e contrastare il diabete. Secondo gli esperti italiani, ci sarebbero benefici anche per il diabete di tipo I (ma solo in fase di prevenzione).

Il diabetico potrebbe anche sospendere la terapia farmacologica

Muoversi con regolarità, dunque, non sarebbe soltanto una buona raccomandazione, ma potrebbe essere una vera e propria cura al diabete. Gli esperti ribadiscono il concetto asserendo che il paziente che segue regolarmente un protocollo di allenamento aerobico potrebbe persino arrivare a sospendere la terapia farmacologica.

L’attività maggiormente consigliata a tale scopo dagli esperti italiani è il fitwalking (camminata a passo sostenuto). Alcune ricerche avrebbero provato l’efficacia del fitwalking su pazienti con diabete. Questa attività è particolarmente indicata perché praticabile a tutte le età. Gli esperti chiosano dicendo che l’unione di attività aerobica e buona alimentazione diminuirebbe la probabilità di diabete nei soggetti a rischio circa del 60%.

