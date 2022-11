Fortuna sfacciata per 3 segni che finiranno novembre col botto grazie a una bellissima Luna crescente

Il mese di novembre si chiuderà in bellezza per alcuni segni zodiacali che saranno baciati dalla fortuna e che potranno godere di momenti favorevoli in ambito sentimentale e professionale. A dirlo sono le ultime previsioni astrali che fanno degli ultimi 15 giorni di questo mese di novembre uno dei momenti più strabilianti per almeno 3 segni dello zodiaco. Continua, dunque, la classifica dei segni più fortunati del mese. Altri 3 segni si aggiungono al gruppo dei vincenti di questo periodo.

Una fortuna sfacciata per 3 segni. I primi saranno i nati sotto il segno del Sagittario che dopo un periodo abbastanza travagliato e ricco di insidie sembra raggiungere i suoi obiettivi. La stanchezza non manca in questi giorni. Ci si sentirà meno attivi e motivati del solito e sicuramente anche con il morale scenderà più giù (complice anche il malumore del maltempo che sta attraverso un po’ tutta Italia). Una situazione, però, che vedrà un netto miglioramento soprattutto nei giorni 24 e 25 novembre. Date in cui una bellissima Luna crescente illuminerà il cammino dei Sagittario che appariranno più spavaldi e sicuri, sia in ambito professione che in quello sentimentale. La buona sorte sembra, però, favorire più il campo amoroso che quello economico.

Pioggia di soldi per il Capricorno, ecco quando

Al contrario dei Sagittario, i nati sotto il segno del Capricorno saranno spinti dalla Luna, soprattutto sul lavoro. Dunque, occhi aperti su offerte di lavoro che potrebbero essere piuttosto allettanti (potrebbe essere finalmente il momento giusto). L’ultimo weekend di novembre sarà propizio, invece, per nuove conoscenze e amicizie. Tuttavia, meglio aspettare il periodo natalizio per dichiarazioni o passi importanti nei confronti del partner. Chi cerca una stabilità economico-finanziaria potrà sfruttare la fortuna che aleggia intorno al prossimo lunedì 28 novembre. Un giorno adatto per avanzare proposte di aumenti di stipendio o nuove mansioni.

Fortuna sfacciata per 3 segni e l’Acquario è tra questi

I nati sotto il segno dell’Acquario saranno i veri amatori dell’anno. Ovviamente, ricordiamo che secondo l’oroscopo non tutti i segni zodiacali andrebbero d’accordo. Ci sono alcuni destinati a non capirsi mai. Per gli Acquario questo 2022 chiuderà il sipario con un susseguirsi di avventure, passioni e nuove conoscenze, apparentemente superficiali, che potrebbero mutare nel corso del 2023 e trasformarsi in relazioni sentimentali “per la vita”. E se in amore la situazione è molto incerta, in campo professione, invece, la situazione sarà chiarissima. Il mese di novembre finirà con degli ottimi presupposti di successo che si protrarranno anche nei mesi prossimi. Secondo le stelle è il momento giusto per lanciare l’amo e attendere l’arrivo dei pesci. Tra i giorni più fortunati e propizi (soprattutto in campo professionale) il 29 e il 30 novembre.