Sono tante le sostanze naturali che possiamo usare per diversi usi, soprattutto per la pulizia. E il sale è una tra queste, soprattutto il sale grosso. Grazie al sale si possono ottenere degli ottimi risultati su diverse superfici. Non solo vi farà risparmiare, ma limitando l’uso dei detersivi eviterete anche di inquinare.

Ecco come usare il sale al posto dei detersivi

Quello che rende il sale una sostanza molto utile nelle pulizie domestiche è la sua capacità di trattenere i liquidi. Può essere utilizzato sia a secco che sciolto in acqua calda. Vediamo per cosa possiamo usarlo!

Fornelli e pentole

Potete usare il sale su superfici di acciaio e metallo. Spargete una piccola quantità di sale sui fornelli e vedrete come assorbiranno l’olio che fuoriesce dalle padelle finendo sul piano cottura. Così le macchie si ammorbidiranno e saranno più facili da eliminare. Se mischiate il sale con un po’ di acqua calda avrete un brillantante di origini naturali! Passatelo sulle superfici in acciaio e vedrete che brillantezza.

Per quanto riguarda le pentole, per eliminare delle incrostazioni difficili basta riempire il lavandino con dell’acqua calda. Aggiungete un paio di cucchiai di sale e lasciate le stoviglie in ammollo. Dopo alcuni minuti potete usare la spugna, risciacquare e vedrete che le incrostazioni saranno sparite.

Pavimenti e fughe

Potete usare il sale grosso per ridonare brillantezza ai vostri pavimenti. Mi raccomando però, evitate di usarlo sulle superfici di marmo. Il sale oltre a dare brillantezza è un ottimo deterrente per batteri che tendono a proliferare dove c’è più umidità. Ad esempio è utilissimo in bagno.

Sciogliete un pugno di sale in circa 1,5 litri di acqua calda. Bagnate lo straccio e pulite come al solito. Per quanto riguarda le fughe, potete mischiare del bicarbonato con del sale e un po’ d’acqua calda. Create un composto cremoso e con un vecchio spazzolino iniziate a strofinare. Vedrete che le fughe ritorneranno bianche come un tempo!

Ed ecco come usare il sale al posto dei detersivi. Però il sale può essere utilizzato per molte altre cose. Ad esempio per sciogliere il ghiaccio che si forma sulle superfici nelle mattine invernali. Come deterrente per le erbacce, basta cospargerne un po’ in giardino nella zona interessata. E diverse altre applicazioni.