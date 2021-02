In tempi di Covid, pulire la propria casa è ancora più importante di quanto lo fosse in tempi definibili “normali”. Pavimenti, armadi, tavoli, scrivanie, la pulizia passa da ogni mobile e punto della casa. La sporcizia si annida in ogni angolo e proviene dalle finestre, dai balconi e dalle fessure. E quindi, via a scopa, straccio, pezze e vari prodotti disinfettanti per una casa splendente e profumata.

Ecco però che a questo punto (e quasi sempre) qualcosa va storto. Dopo aver lucidato il parquet del salone e le piastrelle del bagno, ci sono ancora residui di polvere e piccole macchie sparse qua e là. Qual è il motivo di questa sporcizia apparentemente incomprensibile?

Per pavimenti sempre puliti non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante

Il motivo è tanto banale quanto insospettabile. Potremmo pensare di non aver ben spazzato dietro al comodino o sotto il tappeto, ma in molti casi il problema è un altro.

Abbiamo mai pensato di pulire la suola delle ciabatte? Impensabile probabilmente. Pur non utilizzandole fuori casa, è normale che anche le pantofole si sporchino. Difatti, non soltanto attirano tutto lo sporco del nostro appartamento, ma finiscono per diventare un vero e proprio covo di germi.

Se vogliamo che il pavimento risplenda, purtroppo non basta lavarle una volta ogni tanto. Quando ci occupiamo delle faccende domestiche, dovremmo anche rimuovere lo sporco dalla suola delle pantofole.

Come pulire le ciabatte

A parte il classico lavaggio in lavatrice, in questi casi non c’è bisogno di lavare la scarpa per intero. Ci basterà spruzzare un po’ di sgrassatore, lasciarlo riposare per qualche minuto e passare una pezza imbevuta. Questa operazione richiede pochissimo tempo ma è bene ripeterla ogni settimana o ogni due, in modo da evitare di ritrovarci una suola completamente nera.

Per pavimenti sempre puliti non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante e forse per tanti impensabile fino a qualche minuto fa.