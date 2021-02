L’olio di oliva può essere un grande alleato della nostra pelle. Ci può far sembrare più giovani e, inoltre, può donare al nostro corpo un profumo invidiabile. Per sfruttarlo al meglio, però, ci servono alcuni ingredienti e, soprattutto, dobbiamo essere capaci di creare, partendo da questo elemento, un sapone in casa. Per farlo, noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo spiegare in questo articolo tutti i passaggi che saranno necessari. Perciò, per sembrare più giovani ed essere sempre profumati, ecco come realizzare il sapone all’olio di oliva a casa.

Gli ingredienti necessari

Per dar vita al nostro sapone all’olio di oliva avremo bisogno di:

650 cc di acqua

90 ml di olio di oliva

Polpa di aloe vera

Foglie di erbe aromatiche a piacimento

134 gr di soda caustica

Il procedimento per realizzare questo sapone

Per prima cosa prendiamo una pentola e mettiamo l’acqua a bollire, aggiungendo le foglie delle erbe aromatiche. Quest’ultime possono essere a nostro piacimento. Perciò potremo seguire i nostri gusti! Mentre cuociono, separiamo la polpa di aloe vera dalle foglie con un coltello e riponiamola in un piatto. Togliamo poi le foglie delle erbe aromatiche e filtriamole, versando il contenuto in un contenitore. Quest’ultimo andrà messo in un posto ventilato.

Ora prendiamo la soda (indossando dei guanti) e versiamola in questa soluzione, mescolando gli ingredienti affinché si amalgamino. Intanto possiamo tritare la polpa con un frullatore e mettere l’olio di oliva su una padella, selezionando la fiamma bassa. Quando l’olio avrà quasi giunto l’ebollizione, potremo versare nella padella anche l’infuso di erbe aromatiche. Spegniamo il fuoco e sbattiamo con delle fruste il composto che abbiamo appena realizzato, così che tutti gli ingredienti si addensino. Adesso basterà aggiungere la polpa di aloe vera. Mettiamo il composto in degli stampini e aspettiamo un paio di giorni per farlo indurire.

Quando lo tireremo fuori, dobbiamo usare sempre i guanti perché la soda caustica sarà ancora attiva. Dovremo mettere tutte le saponette su un asciugamano e coprirle per circa due settimane in un luogo fresco e asciutto. E il gioco è fatto! Dunque, per sembrare più giovani ed essere sempre profumati ecco come realizzare il sapone all’olio di oliva a casa!

Ma l’olio di oliva non serve solo alla nostra pelle. Infatti, leggendo l’articolo “Ecco perché tutti stanno spargendo l’olio di oliva sui vetri per risolvere questo problema davvero comune”, potremo scoprirne un utilizzo davvero interessante.