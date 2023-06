Ecco come un cubetto di ghiaccio può farti passare indenne la prova costume. Non ne farai più a meno  

Il problema del peso è al centro dei pensieri di tanti italiani ora che si avvicina la fatidica prova costume. La bilancia, inesorabile, continua ad indicarci un peso che non scende e l’idea di andare in spiaggia così ci manda in depressione. Eppure, basta un cubetto di ghiaccio per risolvere il problema della prova. Ecco perché e come fare

Non manca tanto, per fortuna, all’arrivo delle ferie. Tra meno di 20 giorni, infatti, sarà già estate e con essa la voglia di partire per le sospirate e meritate vacanze. Peccato, però, che la bilancia, inflessibile, sia lì a metterci in faccia tutte le trasgressioni invernali e primaverili.

Non a caso, in questo periodo, si vede un fiorire di improvvisati podisti e marciatori che affollano, soprattutto, nel fine settimana, strade e marciapiedi. Tutti sperando, con il sudore e la fatica, di vedere la lancetta del peso finalmente diminuire. Anche perché la fatidica prova costume è ormai alle porte. Anzi, avremmo già dovuto farla. E se l’esito è andato storto, andiamo in depressione. Come fare per dimagrire in vista della spiaggia?

Ci sono tanti modi per mascherare i chili di troppo anche grazie al nostro outfit

Certo, ci sono tanti escamotage per celare quei chili di troppo che ci danno particolarmente fastidio. Ad esempio, esiste un modo per nascondere smagliature e pancia in spiaggia, come abbiamo spiegato qualche giorno fa.

Così come esistono dei trucchi per sembrare più alte e magre, il che, grazie all’outfit, non guasta mai. Però, se non vogliamo camuffare, ma presentarci per quelli che siamo, potrebbe interessarci questo rimedio. Che è quello usato anche da Renée Zellweger per accelerare il dimagrimento. Infatti, ecco come un cubetto di ghiaccio può farti passare indenne la prova costume.

Renée Zellweger sfrutta un cubetto di ghiaccio per dimagrire più celermente. Ecco come

Attenzione, che quello utilizzata da Renée Zellweger non è una dieta a base di ghiaccio, ovviamente. Anche se prende spunto dall’Ice Diet che, nonostante il nome, si tratta di una “furbizia” per vincere i morsi della fame.

Quella fame nervosa che facciamo fatica a controllare, soprattutto a tavola e che ti spingono a mangiare, magari, più di quello che, in realtà, ti serve. A ideare questa teoria è stato il gastroenterologo Brian Weiner. Di cosa si tratta?

Ecco come un cubetto di ghiaccio può farti passare indenne la prova costume. Funziona così

Cosa fa Renée Zellweger? Si dice che prima di ogni pasto mangi un cubetto di ghiaccio. Questo perché gli alimenti che sono freddi inducono il nostro organismo a consumare calorie per innalzare, di nuovo, la temperatura corporea. Anche per sciogliere il cubetto il nostro corpo, secondo Weiner, arriverebbe a bruciare fino a 160 calorie extra per litro.

Una sorta di cibo spezza fame che impedirebbe di mangiare di più e farebbe dimagrire. Il limite massimo sarebbe di un litro di ghiaccio al giorno. Vanno bene, da questo punto di vista, anche i ghiaccioli. Lo stesso Weiner mette dei limiti. Mai farlo quando fa troppo caldo o troppo freddo. Mai farlo al termine di una attività fisica.