I 50 anni sono un traguardo fondamentale per la vita di ogni donna. Se i 40 non ci intimorivano troppo, i 50 ci spaventano.

La paura di invecchiare colpisce più o meno qualsiasi donna. C’è chi lo affronta con serenità e chi invece patisce i cambiamenti normali di quest’età.

Ma stiamo tranquille. Scopriremo dei segreti preziosi che ci permetteranno di vivere al meglio questa bella fase della nostra esistenza.

Ecco come truccarsi a 50 anni per essere sempre giovani ed eleganti

Qualsiasi donna tiene al proprio aspetto fisico. Ognuna di noi segue i propri canoni di bellezza e questo ci fa vivere al meglio.

Se da giovani osavamo con abbigliamento più colorato e sbarazzino, ora scegliamo capi comunque belli ma più classici.

Cerchiamo pettinature facili da mantenere e iniziamo ad apprezzare le sfumature di grigio dei nostri capelli.

Quello che sicuramente accumuna molte di noi è il trucco. Non rinunciamo mai ad un filo di trucco e due passate di mascara. Anche se andiamo solo a fare una commissione.

Questo rituale ci fa sentire affascinanti e sicure di noi. Ma qual è il segreto per truccarsi bene anche dopo i 50?

Poche di noi sanno che basta davvero poco per essere sempre ben truccate.

Dovremo scegliere sempre un make-up leggero e luminoso. Questo metterà in risalto la nostra pelle senza appesantirla e far notare le nostre rughe.

Quando scegliamo il nostro fondotinta dovremo trovare la giusta colorazione. Un colore troppo scuro evidenzierà i difetti del nostro viso e metterà in risalto la pelle del nostro collo.

Se utilizziamo il fard applichiamolo solo sulle guance. In questo modo daremo un tocco di freschezza alla nostra pelle.

Non appesantiamo i nostri occhi con ombretti scuri. Manteniamo sempre toni naturali che andremo ad impreziosire con il semplice mascara nero.

Ecco come truccarsi a 50 anni per essere sempre giovani ed eleganti. In questo modo riusciremo ad esaltare la nostra bellezza e riusciremo ad attenuare i normali segni del tempo.

Come scegliere il rossetto giusto

Il trucco perfetto è sempre completato dal giusto rossetto. Ricordiamoci che un colore scuro o lucido tenderà ad invecchiarci più del dovuto. È sempre meglio scegliere colorazioni naturali come le sfumature di rosa.

Utilizziamo rossetti rossi solo per occasioni eccezionali e non utilizziamo mai versioni troppo lucide.

Grazie a questi semplici trucchi renderemo il nostro viso più giovane di 10 anni. Tutti resteranno ammaliati dalla nostra naturale bellezza.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.