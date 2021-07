Fitness tracker e smartwatch ecco le differenze ed i consigli su cosa acquistare

Ogni giorno vengono inventati, o migliorati, moltissimi oggetti ed apparecchiature elettroniche. A volte, risulta davvero difficile stare al passo e capire alcune minuziose differenze. Un esempio lo sono senza dubbio i fitness tracker e gli smartwatch, ecco, dunque, le differenze ed i consigli su cosa acquistare.

Smartwatch

Lo smartwatch è un orologio, solitamente digitale, che permette di facilitare la vita del suo possessore. È un orologio che tende a somigliare sempre di più ad un piccolo telefono cellulare. Permette di svolgere, infatti, varie funzioni, quali:

rispondere a messaggi e chiamate;

ricevere notifiche;

ascoltare musica;

effettuare una transazione in denaro attraverso un POS contactless;

tenere traccia di alcune funzioni del corpo;

tenere traccia di alcune attività motorie.

Ogni smartwatch ha più o meno funzionalità, in base al costo dello stesso, che può variare da 100 euro fino a raggiungere il prezzo di un vero e proprio cellulare.

Fitness tracker o fitness watch

Di questo utile dispositivo si è già parlato in un altro articolo di Proiezioni di Borsa. Esso è molto simile ad uno smartwatch, in quanto ha alcune funzionalità condivise.

La particolarità di questo oggetto sta nel tracciare con molta più cura le attività sportive intraprese ed altre funzioni del corpo. C’è da dire che non è possibile pretendere un’attendibilità assoluta, ma questi oggetti sanno far bene il loro dovere.

Esistono modelli di fitness tracker che possono partire da appena qualche decina di euro, con funzionalità ovviamente molto basiche. I modelli più esclusivi e professionali, però, possono arrivare anche a cifre davvero esorbitanti.

Molti fitness watch sono dispositivi impermeabili ed alcuni di essi permettono di nuotare fino a 100 metri di profondità. È possibile trovare questo oggetto in commercio formato green e cioè con ricarica a luce solare. Inoltre, i fitness tracker possono essere collegati a uno o più GPS o appoggiarsi a quello del cellulare per tracciare i percorsi fatti.

Fitness tracker e smartwatch ecco le differenze ed i consigli su cosa acquistare

Le principali differenze stanno, dunque, nel fatto che il fitness tracker è più indirizzato a persone sportive, mentre lo smartwatch è più prestazionale a livello di “sostituzione del cellulare”. Per sapere cosa è meglio acquistare, basta capire la principale funzione che si vorrebbe far svolgere al dispositivo. Vero è anche che le aziende stanno continuamente migliorando i loro prodotti rendendoli sempre più simili, almeno per ciò che riguarda le fasce medio/alte di questi dispositivi.