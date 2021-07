Passati i 50 anni e con l’arrivo della menopausa il nostro corpo cambia e possiamo prendere qualche chilo di troppo. Gli sbalzi di umore sono sempre più frequenti come anche le vampate.

Vorremo restare in forma perfetta ma tutto questo ci sembra impossibile. Per nostra fortuna non è impossibile quanto sembra.

Poche di noi sanno che bastano davvero solo pochi trucchi per restare sempre giovani e attraenti.

Ma da dove possiamo cominciare?

Grazie a questo articolo scopriremo 5 pratici consigli che ci faranno sentire al top.

Bastano solo 5 esercizi divertenti per rimettersi in forma dopo i 50 anni

Con l’arrivo dei 50 anni e della menopausa raggiungiamo un traguardo importante della nostra vita.

Il nostro corpo cambia e spesso non ci riconosciamo più allo specchio. Come possiamo ritornare in forma perfetta?

Sappiamo che in questa fase della nostra vita dobbiamo stare attente all’alimentazione e dobbiamo ricordarci di bere molta acqua.

Ma è anche fondamentale dormire. Un sonno regolare ci aiuta a mantenere in equilibrio il nostro metabolismo.

Però come possiamo aiutare il nostro fisico a restare sempre in forma?

Poche di noi sanno che bastano solo 5 esercizi divertenti per rimettersi in forma anche dopo i 50 anni. Non dovremo far altro che allenarci divertendoci.

Partiamo allenando la parte alta del nostro corpo. Ci serviranno solo dei manubri da 2 chili per rinforzare schiena spalle e braccia. Acquisteremo subito un aspetto più tonico.

Facciamo degli addominali per sgonfiare e scolpire fianchi e pancia. Il nostro girovita diventerà subito più sottile.

Per rendere più sode le nostre gambe ci basterà mezzora di bicicletta ogni giorno. Scegliamo la cyclette che più ci piace.

Per i nostri glutei ci basterà fare degli squat. Facciamo tre serie da 20 ripetizioni per avere un sedere bello tonico e sodo.

Infine, aiutiamoci con la meditazione o yoga per regalare al nostro corpo la giusta elasticità. Questo ci aiuterà a ridurre il mal di schiena e ci sentiremo piene di energia.

Il giusto abbigliamento

Anche quando ci alleniamo vogliamo sentirci belle e comode. Acquistiamo un abbigliamento sportivo che ci faccia sentire a nostro agio.

Non dimentichiamoci mai di scegliere dei capi colorati. Questo piccolo tocco di colore ci rallegrerà subito e non vedremo l’ora di iniziare il nostro allenamento.

I 50 anni sono solo un numero. Non facciamoci fermare da questo traguardo e affrontiamo con più serenità questa nuova fase della nostra vita.

