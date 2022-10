Come proteggere e cosa fare per trattare la pelle del viso quando fa freddo è ciò che dobbiamo sapere in vista dell’inverno. Per chi soffre di acne, poi, è importante ancor di più curare la cute del viso. Ma per tutti è importante sapere che il freddo peggiora queste parti delicate e sensibili del corpo. Per curare la pelle del viso in inverno si possono usare rimedi naturali della nonna ma anche quelli più comuni.

Non solo, potrebbero aiutare a combattere dermatiti ed eczemi. La cute nel periodo invernale si secca di più, quindi è fondamentale trattare la pelle del viso in questa stagione dell’anno. Per cui, ecco come trattare la pelle del viso in inverno e come proteggerla dal freddo per difendersi dal rischio di avere disagi alla cute.

Inoltre, il freddo restringe i vasi sanguigni. Perciò di conseguenza bisogna agire prima dell’inverno per prevenire e fare il trattamento. Senza contare che proteggere la pelle del viso dal freddo dell’inverno è fondamentale per non avere rughe in futuro. Scopriamo come fare e come curare la pelle del viso per averla sempre in forma.

Rimedi naturali e maschera al viso

Come fare una maschera viso naturale? Bene, partiamo dai rimedi della nonna per curare la cute secca. Ci occorre il miele, lo zucchero e il succo di limone. Mescolando il primo con il secondo, fino ad arrivare ad un preparato cremoso e aggiungendo il limone un po’ per volta, con il risultato di una consistenza decisa. A questo punto si può arrivare al passaggio più delicato: l’applicazione della maschera sul viso.

Lasciandola in posa per 15/20 minuti circa e risciacquando con acqua tiepida abbondante, si potrà avere un grande risultato. Come idratare la pelle del viso con rimedi naturali in tutte le stagioni, soprattutto nel periodo invernale? Innanzitutto è necessario bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Il livello d’idratazione deve essere equilibrato integrando con spremute, minestroni e tè.

Ecco come trattare la pelle del viso dagli sbalzi di temperatura

Cosa fare per proteggere la pelle del viso dagli sbalzi di temperatura? Quando non proteggiamo questa parte del corpo delicata con trattamenti si può, poi, con il tempo, verificare la presenza di una brutta conseguenza: le rughe.

Si suggerisce di idratare la pelle del viso con prodotti naturali come creme, oli e burri con vitamina E. Cosa fare per una pulizia giornaliera del viso in inverno quando fa freddo? Lavare la faccia solo con acqua aiuterà la cute a tenersi in forma. Cosa evitare? Il sapone, assolutamente vietato su questa parte delicata del corpo.

