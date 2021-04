Rientrati a casa sicuramente il rituale di molti è quello di mettersi comodi togliendo via gli abiti utilizzati durante la giornata. Per questo scegliamo indumenti più comodi come tute, maglie larghe, felpe e ciabatte per rilassarci. Le ciabatte sono l’oggetto più comodo per i nostri piedi dopo una lunga giornata con le scarpe. Queste possono essere morbide o di gomma, questo dipende più dal nostro gusto personale.

Alcune volte può capitare che le pantofole possano puzzare, questo può dipendere da tanti fattori. Uno tra questi ad esempio può essere che utilizzandole dopo la doccia e bagnandole assorbano tutta l’umidità. Oppure anche il fatto che non si lascino di tanto in tanto all’aperto per farle areare un po’. In un articolo precedente abbiamo già trattato questo argomento ma le soluzioni da poter adottare non finiscono mai.

Ecco come togliere il fastidioso cattivo odore dalle ciabatte con questi trucchi casalinghi.

Bicarbonato

Uno dei metodi infallibili oltre all’aceto è l’utilizzo del bicarbonato, ingrediente che troviamo sicuramente nelle nostre cucine.

Per rimuovere il fastidioso cattivo odore dalle ciabatte basterà prendere un sacchetto, versare del bicarbonato e metterci all’interno le ciabatte che puzzano. Chiudiamolo e lasciamolo in posa per almeno una notte. Il bicarbonato ha il potere di assorbire l’umidità, gli odori sgradevoli e inoltre è un antibatterico. Trascorso il tempo indicato, rimuoviamo dal sacchetto le ciabatte e spazzoliamole cosi da eliminare la polvere in eccesso. Il risultato sarà straordinario.

Olii essenziali

Un atro metodo naturale per eliminare il cattivo odore dalle ciabatte è dato dall’utilizzo di olii essenziali.

Possiamo versare direttamente qualche goccia sulle ciabatte prediligendo le suole oppure ancora possiamo utilizzare le bucce secche degli agrumi cosi da profumarle naturalmente.

Nulla vieta di poter combinare i due metodi: il bicarbonato assorbe e disinfetta la pantofola mentre gli olii essenziali la profumano. Consigliamo l’utilizzo di olii essenziali agrumati come il bergamotto, il limone oppure al mandarino.

