Per scegliere le scarpe da indossare o da acquistare le opzioni sono veramente infinite.

Scarpe basse, alte, sandali, sneakers, con il plateau, gioiello e tante altre ancora.

Tuttavia, non tutto può essere indossato sempre.

Di seguito scopriremo quali sono le scarpe più belle e irrinunciabili da indossare assolutamente questa primavera estate 2021 per essere sempre al top.

Sneakers

Per questa stagione la moda è orientata per outfit comodi e pratici.

Con tute femminili o modelli più larghi l’abbinamento è solo uno: le sneakers.

Questa primavera si ha voglia di guardare le cose da un’altra prospettiva. Ecco che il modello delle sneakers si evolve aggiungendo un po’ di plateau.

Ottime per recuperare qualche centimetro di altezza non perdendo l’opportunità di essere comode durante la propria giornata.

Se non si apprezza molto questa tipologia di sneakers si può optare per il modello vintage. Tornano di moda scarpe di qualche tempo fa, da abbinare sia con un abbigliamento sportivo che con vestitini per essere più femminili.

Mocassini

Essenziali, minimal e rigorosamente neri. Sono questi i tre aggettivi per descrivere il mocassino di tendenza di questa primavera estate 2021.

Sfatiamo l’antico mito per cui i mocassini sono solo classici e un po’ demodé.

Queste calzature possono essere indossate sia con che senza calze. Nell’ultimo caso non si spezza la figura, ma si slancia, così da sembrare più alte. Con le calze invece si osa e si da un tocco più trendy. No ai fantasmini e ai gambaletti.

Sandali dai colori accesi

Rossi, gialli, verde, fuxia. Qualsiasi sia il colore scelto, l’importante è che siano tinte audaci. Se poi si sceglie il modello con i lacci, bisogna legarli intorno alla caviglia e non incrociarli alla schiava.

Se invece ci si vuole spingere al di fuori degli schemi si possono indossare i sandali, legando i lacci al di sopra dei pantaloni e all’altezza della caviglia.

Tornano anche di moda le calzature chiuse davanti e aperte dietro. Siano essi di raso, con dettagli metallici laterali o con applicazioni sulla parte chiusa.

Ecco svelato quali sono le scarpe più belle e irrinunciabili da indossare assolutamente questa primavera estate 2021 per essere sempre al top.