Ognuno di noi quando è all’interno della propria casa ricerca sempre la massima comodità. Proprio per questo scegliamo solitamente pigiami larghi e confortevoli, in grado di farci a sentire a nostro agio. Dopo una giornata in giro indossando vestiti stretti e scarpe scomode infatti, indossare pantofole e pigiama è un sospiro di sollievo per tutti.

Luoghi arieggiati

Capita spesso però di dover cambiare ciabatte in quanto ci rendiamo conto che quelle che indossiamo cominciano a rilasciare odori sgradevoli. Le cause sono ovviamente comprensibili. Le portiamo infatti sempre in un luogo chiuso, ovvero la nostra casa, in condizioni che accrescono la proliferazione di cattivi odori. Basti pensare al fatto che, dopo la doccia, le mettiamo ancora con il piede o il calzino umido. Per combattere questo problema, la prima cosa da fare è lasciarle in luoghi arieggiati o se possibile aperti, come il balcone ad esempio. Inoltre possiamo servirci anche di un’altra soluzione. Infatti se le ciabatte di casa puzzano è perché non abbiamo ancora provato questo metodo.

Aceto bianco

L’aceto bianco può tornarci utile in diverse situazioni. Forse non tutti ne sono a conoscenza ma anche in caso di odori sgradevoli si rivela come un ottimo alleato. L’aceto disinfetta e, di conseguenza, elimina i batteri responsabili del cattivo odore. Andiamo dunque a vedere come utilizzarlo. Infatti se le ciabatte di casa puzzano è perché non abbiamo ancora provato questo metodo. Il procedimento è estremamente semplice, e possiamo applicarlo anche in via preventiva una volta ogni due settimane, di modo da non dover più combattere con questo problema.

Prendiamo dunque le nostre ciabatte e, con l’aiuto di un panno imbevuto di aceto bianco, strofiniamole per bene. Assicuriamoci di pulire accuratamente tutti i lati interni della calzatura e poi di farla asciugare all’aria completamente. Come per magia, tutti i cattivi odori spariranno. Con la sua azione disinfettante l’aceto ci viene incontro anche in questo senso, ridonandoci la possibilità di sentirci a nostro agio con le nostre pantofole casalinghe.