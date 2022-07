Pochi ci pensano ma questo è il covo della muffa in bagno e come toglierla

La muffa può essere definita come un fungo che rilascia delle spore nell’aria, a partire dall’estate. Si sviluppa con una temperatura elevata in ambienti in cui vi è scarsa ventilazione, molta umidità e scarsa pulizia.

Il contatto con la muffa può essere pericoloso. Si potrebbe sviluppare un’allergia alla muffa, tale per cui i sintomi potrebbero riguardare le vie respiratorie. Ma, indipendentemente dall’allergia, la muffa potrebbe creare questi tipi di problemi in generale.

Alla luce di quanto detto, è inutile sottolineare quanto sia importante eliminare la muffa presente in casa. Essa può annidarsi sia sui muri che sugli oggetti. Abbiamo presente quando dei vecchi libri o album fotografici emanano cattivo odore, oltre ad avere un colore giallognolo?

Ecco, quello è un chiaro segnale della presenza di muffa. Tuttavia, in questo caso, un vero portento nell’eliminazione della puzza di umido è il borotalco. Ma la muffa non si limita solo a questi tipi di oggetti. Il bagno è, forse, la stanza più importante di tutta la casa.

La sua pulizia giornaliera, da cima a fondo, deve essere imperativa. Se così non fosse, infatti, quest’errore potrebbe costarci la formazione della muffa. Questa si sviluppa a causa dell’umidità e in bagno vi è un “posto” in cui l’acqua sporca ristagna per giorni.

La base dello spazzolino elettrico

Pochi ci pensano ma questo è il covo della muffa e dei germi. La base dello spazzolino elettrico, per intenderci quella su cui poggiamo lo spazzolino per la carica, è uno degli oggetti più sporchi del bagno, oltre alla base per la saponetta.

Questi oggetti, infatti, si impregnano d’acqua che si accumula e ristagna per ore e per giorni. Non stupiamoci se dovessero formarsi la muffa o gli stessi germi. Per evitare la sua formazione dovremmo pulire e asciugare, soprattutto ogni volta che usiamo lo spazzolino.

In pratica, dopo aver lavato i denti, puliamo lo spazzolino sotto l’acqua corrente e successivamente lo posizioniamo sopra la base. Se ancora bagnato, l’acqua scorre verso la base, accumulandosi e ristagnando fin quando non lo utilizziamo nuovamente.

Pochi ci pensano ma questo è il covo della muffa in bagno e come toglierla

Quello che dovremmo fare è semplicemente asciugare lo spazzolino prima di posarlo. Per quanto riguarda la pulizia della base, togliamo la muffa con un batuffolo di cotone imbevuto in aceto e bicarbonato. Sciacquiamo e asciughiamo con un panno asciutto.

Da ora in poi facciamo caso alla base dello spazzolino elettrico e soprattutto, ogni volta che laviamo i denti, asciughiamo lo spazzolino con una salvietta o con la carta igienica, in modo tale da evitare l’accumulo d’acqua.

Lettura consigliata

Ecco come pulire le guarnizioni in silicone annerite o ingiallite del box doccia da muffa e calcare ostinato senza fatica né candeggina