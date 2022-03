Le sopracciglia sono una parte importantissima del viso. Incorniciano gli occhi e danno profondità allo sguardo. Sono in grado di bilanciare perfettamente i lineamenti del volto. Spesso le sottovalutiamo, ma le sopracciglia potrebbero migliorare il nostro aspetto. Trovare la forma giusta è fondamentale per dare armonia ai tratti del viso ed esaltare le sue caratteristiche. Non è sempre facile, ma con qualche tentativo e un po’ di pazienza riusciremo a trovare la forma perfetta.

L’importanza delle sopracciglia

Sappiamo quanto sia fondamentale prendersi cura degli occhi e di qualunque altra parte del viso. Quindi, anche le sopracciglia necessitano di attenzioni. Ad esempio, possiamo rafforzarle e infoltirle utilizzando dei prodotti naturali. Come l’olio di cocco o quello di mandorla, ad esempio. Non dimentichiamo l’olio di oliva, sempre presente in casa. Basterà applicare il prodotto e lasciarlo agire per qualche ora. Ricordiamo anche di prenderci cura della pelle arrossata, dopo aver passato la pinzetta per eliminare i peli in eccesso.

Si portavano così negli anni ’90 e ora questo modo di sistemare le sopracciglia, amato o odiato, sta tornando in voga

Abbiamo visto come le sopracciglia siano una parte essenziale del volto. La loro forma però è spesso influenzata dalle mode del momento e dalle star. Che siano naturali, tatuate o disegnate, siamo abituati a vedere le sopracciglia folte, spesse e sempre ben delineate. Le mode stanno cambiando? Sembra proprio di sì. Infatti, dobbiamo prepararci al ritorno delle sopracciglia sottili. Alcune star stanno già sfoggiando questa nuova tendenza. Le famose “ali di gabbiano”, anche se non amate da tutti, starebbero per tornare.

Infatti, le sopracciglia si portavano così negli anni ’90 e nei primi anni del 2000. Ma questo non vuol dire prendere una pinzetta e cominciare ad eliminare tutti i peli senza un criterio. Anche perché il trend delle skinny brows non è adatto a tutti i volti. Assottigliando le sopracciglia, andremo ad aumentare lo spazio tra la palpebra e l’arcata. Se non rispettiamo per bene le proporzioni, rischiamo di togliere profondità allo sguardo. Quindi, se vogliamo seguire questa moda, ma non abbiamo le competenze necessarie, rivolgiamoci a persone esperte e qualificate. Non dimentichiamo di esaltare lo sguardo, anche applicando nella maniera corretta il mascara sia sopra che sotto l’occhio. Invece, per nascondere le occhiaie e le piccole rughe, dobbiamo usare il correttore in questo modo.