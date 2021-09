Durante l’estate ciascuno di noi accumula un’enorme quantità di fotografie sul proprio cellulare. Inconsciamente, pensiamo che il nostro telefono abbia un archivio infinito e anche chi ne possiede uno di ultimissima generazione, prima o poi, dovrà fronteggiare questo problema. La memoria è piena, spazio di archiviazione insufficiente. Con questo breve messaggio, il nostro dispositivo ci sta comunicando la sua saturazione. Non c’è più posto per altri file, tutto pieno. Il funzionamento del cellulare ne risentirà, quindi dobbiamo provvedere a snellire il nostro archivio.

Per prima cosa, bisogna eliminare subito quei file superflui che il nostro telefono ci indica come tali. È sufficiente andare nelle Impostazioni, successivamente scorrere fino ad Assistenza dispositivo e cliccare. Il sistema procederà a una veloce lettura, al termine della quale ci suggerirà quanto spazio potremo recuperare eliminando i file superflui e la cache. In questo caso, dobbiamo fidarci del nostro telefono che ci farà cancellare cose che sicuramente non ci serviranno. Questo alleggerirà la nostra memoria, ma sicuramente non basterà.

Ecco come spostare le foto della galleria del cellulare a una memoria esterna

Il taglio da fare è ancora più estremo. Controlliamo tutte le app presenti sul nostro telefono, andando sempre in Impostazioni e cliccando su Applicazioni. In questa area ci appariranno tutte, in rigoroso ordine alfabetico. Molte, magari, sono state scaricate e usate pochissimo, ma adesso è giunto il momento di fare selezione. Seppur con dispiacere, dobbiamo salutarne qualcuna, con la speranza, forse, di scaricarla nuovamente in futuro. Chi di noi non ha mai provato un senso di tristezza nell’eliminare una app o magari ne ha salvata qualcuna in extremis con grande soddisfazione?

Eppure non basta ancora, il taglio deve riguardare anche altro. Dobbiamo operare sulle immagini. Allora, ecco come spostare le foto della galleria del cellulare a una memoria esterna, tenendole comunque sempre all’interno del telefono. Basta munirsi di una semplice scheda SD che inseriremo nell’apposito spazio fisico a lei destinata, accanto alla scheda di memoria del cellulare. Una da 32 Gigabyte dovrebbe essere più che sufficiente. Dopodiché, entreremo nella nostra galleria e selezioneremo tutti i video e le fotografie più datate. Potremo farlo singolarmente o radunandole per data.

Una volta scelti gli elementi da mettere sulla SD, cliccheremo sui tre puntini in alto a destra. Qui troveremo la voce Sposta in e selezioneremo la nostra SD. A quel punto, avverrà un classico taglia e incolla e la memoria del nostro cellulare si alleggerirà di tutti gli elementi selezionati. Questi continueranno a rimanere sul dispositivo, ma dovranno essere ricercati cliccando su Impostazioni, Assistenza Dispositivo, Memoria Archiviazione. Lì, troveremo scheda SD e con un semplice click potremo ritrovare tutto ciò che avevamo spostato.