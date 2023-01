Ecco come smaltire gli ultimi avanzi di panettone e pandoro senza fare la solita crema al mascarpone

Idee per riciclare panettone e pandoro avanzati dalla feste in ricette originali ma facilissime.

Passato anche il giorno dell’Epifania, non è raro trovarsi a gestire un ulteriore agglomerato di avanzi post abbuffata.

Anche se non abbiamo sfoderato un menu abbondante come quello dei cenoni di Natale e Capodanno, sicuramente non abbiamo lesinato in termini di calorie.

Altrettanto certamente, ad esempio, non saranno mancati sulla tavola pandoro e panettone, i veri protagonisti di queste feste.

Tra quelli che abbiamo acquistato personalmente e quelli ricavati dai cesti regalo di amici e parenti, non è strano averne ancora a bizzeffe.

Peraltro, per quanto gli iconici lievitati siano buonissimi al naturale, è anche vero che potrebbero stufare sul lungo periodo.

Ecco perché di solito li presentiamo accompagnati da qualche crema che possa renderli ancora più stuzzicanti e invitanti per il palato.

Da questo punto di vista, la scelta solitamente ricade sull’altrettanto classica crema al mascarpone: facile, veloce e semplicemente irresistibile.

Ma se vogliamo cambiare un po’, senza tuttavia, lanciarci in preparazioni complicate, ecco come smaltire gli ultimi avanzi di panettone e pandoro.

Creme per tutti i gusti

Il primo suggerimento è quello di realizzare una crema al cioccolato caramellato, ancora più vellutata e saporita di quella al mascarpone.

L’ingrediente di spicco è proprio il cioccolato bianco, che deve essere caramellato in forno statico a 140° C, facendo attenzione a non bruciarlo.

Dobbiamo poi unirlo alla crema inglese e amalgamare il tutto con un composto di panna e mascarpone, conservando in frigorifero fino al momento di servire.

Ancora più raffinata è la mousse allo champagne, che chiama in causa un altro grande classico delle feste: le bollicine.

È possibile presentarla in una coppetta elegante come dolce al cucchiaio oppure appunto accompagnarla a pandoro e panettone.

Ancora una volta, la base è quella della crema inglese, resa più intrigante dall’aggiunta dello champagne.

Ecco come smaltire gli ultimi avanzi di panettone e pandoro con creme o altre ricette

Ulteriore alternativa per dare una nota di gusto in più ai dolci delle feste potrebbe essere la crema al caffè.

Bastano 500 ml, due tazzine di caffè freddo, 1 cucchiaino di caffè solubile, un goccio di whiskey e del cacao amaro per realizzare la mousse.

E si prepara sempre in 10 minuti, la spuma all’arancia con yogurt, panna, zucchero a velo e cannella: una vera delizia.

In ogni caso, pandoro e panettone possono essere facilmente riciclati in altre fantasiose ricette.

Tanti preparano il tiramisù, ma i dolci natalizi per eccellenza vengono spesso rielaborati anche in torte, French toast o golosi biscotti.

A tal proposito, basterebbero 2 uova, 50 g di farina, 25 g di burro, 50 g di zucchero e 1 cucchiaino di lievito per dolci.

Amalgamato il tutto con gli avanzi di pandoro e panettone si ottiene un impasto da cuocere a 180° C per 25 minuti.

Si ottengono così dei biscotti morbidissimi, da arricchire eventualmente con gocce di cioccolato, arancia candita e frutta secca se la base è quella del pandoro.

Ma nulla vieta di usare pandoro e panettone anche come base per cheesecake al posto della solita sbriciolata di biscotti.

Oppure ancora, reinventiamoli in ricette salate con avocado, salmone, tartufo, spinaci o zola.