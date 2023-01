Cosa fare a casa con gli amici: con queste eccezionali idee non vi annoierete mai più

Addio per sempre alla monotonia e alla noia quando si invitano degli amici a casa. Con queste idee da mettere in pratica dal prossimo incontro sarà tutto più divertente e movimentato. Ecco cosa fare in compagnia.

Invitare amici a casa è una forma di divertimento, di altruismo, ma anche di egoismo. Stare da soli non è così facile e, a volte, non è così divertente andare nei locali o in mezzo a tante persone. Allora, spesso, si sente il bisogno di stare in compagnia, ma in un posto familiare, accogliente in cui si possa sentirsi un po’ più liberi.

Non c’è niente di meglio che trovarsi a casa propria o in quella di un amico per festeggiare oppure semplicemente trascorrere del tempo in serenità e spensieratezza. Ma cosa fare a casa con gli amici per non annoiarsi? Non è sempre facile sapere la risposta e riuscire ad accontentare tutti.

Noi abbiamo pensato di darvi delle linee guida in modo da sapere esattamente che cosa proporre ai vostri ospiti per non passare la serata con gli occhi incollati allo smartphone. Bastano poche idee, ma quelle giuste, per sorprendere tutti, fare in modo che il tempo voli e ricordare con piacere tutti questi momenti anche a distanza di anni.

Cosa fare a casa con gli amici: le scelte più divertenti

Una buona idea è ritrovarsi per cena mettendosi d’accordo in modo che ognuno possa portare qualcosa. Così ogni persona dovrà fare il minimo e il risultato sarà una corposa e variegata cena. Che cosa fare in compagnia nel dopo cena?

Ecco alcune incredibili idee da proporre subito:

trovarsi tutti insieme per organizzare un viaggio: può essere un’avventura oltreoceano, in un posto desiderato da tutti, così come un’esperienza nei luoghi della propria Regione, magari con sacco a pelo e zaino;

guardare o girare dei video : è un’attività divertente che può essere fatta in mille modi con gli argomenti più differenti tra loro;

: è un’attività divertente che può essere fatta in mille modi con gli argomenti più differenti tra loro; condividere la passione per film o serie TV : perché non iniziare una serie di film oppure una serie TV e darsi appuntamento per continuare a vedere tutto insieme?;

: perché non iniziare una serie di film oppure una serie TV e darsi appuntamento per continuare a vedere tutto insieme?; giochi da tavolo : ci sono delle versioni aggiornate e per adulti dei grandi classici, giochi nuovi tutti da scoprire e giochi che possono essere un po’ infantili ma sempre molto divertenti;

: ci sono delle versioni aggiornate e per adulti dei grandi classici, giochi nuovi tutti da scoprire e giochi che possono essere un po’ infantili ma sempre molto divertenti; torneo di videogiochi: a prescindere dalla console, fare delle gare con alcuni giochi può far emergere i lati competitivi di ognuno dei presenti.

Ovviamente non possono mancare le chiacchiere, anche sulla propria infanzia, oppure una serata a tema organizzando il classico pigiama party o qualsiasi altro party vi venga in mente.

Due idee in più per le serate in compagnia

Avete mai pensato ad approfittare degli spazi della casa e creare un piccolo set? Questo si può fare sia per girare dei video, come accennato poco fa, ma anche per due esperienze davvero molto divertenti.

La prima è inerente allo sport. Perché non allestire un mini golf oppure un calcio balilla e fare dei piccoli tornei? La seconda idea, invece, è ispirarsi alle famosissime “escape room” e crearne una in una stanza della casa.

Anche la caccia al tesoro è sempre molto gradita, magari accompagnata da piccoli premi e piccole penitenze per ogni indovinello azzeccato o clamorosamente sbagliato.