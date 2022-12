Può un pandoro lasciarci stupiti? Certo che sì, grazie a queste 4 idee deliziose per tagliarlo

Siamo alla ricerca di un modo originale per portare in tavola il nostro pandoro? Queste 4 idee sono facilissime da realizzare ma sono anche incredibilmente buone!

Anche quest’anno gli assoluti protagonisti delle festività saranno loro. Non stiamo parlando di Babbo Natale e della Befana, ma di cibo, ovvero del pandoro e del panettone.

Questi 2 dolci creano schieramenti netti tra le persone da tantissimi anni, ma sono sempre i più diffusi sulle nostre tavole. Chi ama i canditi si butterà a occhi chiusi sul panettone, mentre chi preferisce la semplicità e un po’ di zucchero a velo opterà per una buona e soffice fetta di pandoro.

In questo articolo ci concentreremo per dare vita ad un’opera d’arte culinaria ancor prima che visiva. Taglieremo, infatti, e decoreremo il nostro pandoro in modo diverso dal solito e faremo un dolce nel dolce.

In buona sostanza, renderemo epico il nostro pandoro, grazie ad alcune idee davvero divertenti per impiattarlo e portarlo in tavola. Anche i più piccoli si divertiranno a riprodurre queste figure, è garantito!

Può un pandoro lasciarci stupiti? Grazie a questi 4 diversi impiattamenti è praticamente impossibile che non lo faccia

La maggior parte delle persone compreranno il pandoro già fatto, mentre solo una piccola percentuale proverà a farselo direttamente a casa. In realtà, esiste una ricetta buonissima per farlo, senza burro né lattosio, che potrebbe farci sorprendere delle nostre stesse doti culinarie.

Sia che lo prepareremo a casa sia che lo compreremo già fatto al supermercato, poi, è il come lo impiatteremo che pregiudicherà il tutto.

Un pandoro a forma di riccio

Uno dei metodi più simpatici per portare in tavola un pandoro è il seguente. Dovremo semplicemente tagliare il dolce a fette, spesse almeno 3 cm. A questo punto dovremo sistemare in orizzontale le fette, una dopo l’altra, ma facendo attenzione a non farne combaciare perfettamente i bordi e i contorni. Fatto questo, davanti alla prima fetta spalmeremo della crema e posizioneremo 3 gocce di cioccolato, per riprodurre gli occhi e la bocca.

La versione più piena di crema

Per i più golosi, invece, è un’altra la modalità di impiattamento che dovremo scegliere. Questa volta, dopo aver tagliato il pandoro nelle classiche fette verticali, dovremo tagliare ciascuna di queste in 3 o 4 pezzi, in orizzontale. A questo punto, dopo aver posizionato questi pezzi di pandoro gli uni vicino agli altri, dovremo far colare su questi le 3 creme più buone per decorare il pandoro: al mascarpone, al pistacchio, alle fragole. Dopo aver scaldato in forno il tutto, potremo gustarlo.

Raggi di sole… cioccolatosi!

Può un pandoro lasciarci stupiti? Assolutamente sì se lo decoreremo a mo’ di raggi di sole. Anche questa volta si tratterà di una procedura davvero semplicissima da realizzare, ma che ci regalerà un’opera d’arte culinaria da leccarci i baffi.

Anche stavolta dovremo, innanzitutto, tagliare il pandoro a fette verticali. In questo caso, però, dovremo posizionare le fette a forma di raggi di sole. Al centro ci posizioneremo una coppetta contenente la crema al cioccolato, in cui intingeremo il nostro pandoro.

Un classico che non stanca mai

Altrimenti, dopo aver tagliato le fette di pandoro, dovremo stendere tra ognuna di queste una delle creme suggerite poco prima. Anche questa versione ci lascerà completamente appagati e soddisfatti dal pandoro, che diventerà il nostro dolce preferito!