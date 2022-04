Essere informati su tutte le agevolazioni economiche, fiscali, sulle prestazioni pensionistiche, sanitarie e su quelle previdenziali che lo Stato italiano mette a disposizione dei cittadini, non è assolutamente semplice. Le normative sono spesso di difficile comprensione anche per gli addetti ai lavori. Basti pensare al sistema pensionistico nel nostro Paese, per capire quanto complicato sia il nostro ordinamento.

Molte persone con disabilità, ad esempio, hanno diritto a ricevere determinate agevolazioni fiscali, da quelle per l’assistenza personale a quelle per le spese sanitarie. Per il 2022, ad esempio, l’INPS, per coloro che hanno problemi di vita, riconosce oltre 200 euro al mese senza limiti di reddito. Oltre alle agevolazioni per i veicoli o per gli altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici ed informatici.

Hanno inoltre diritto a lavorare. Ma quante persone disabili nel mondo del lavoro risultano oggi occupate? Purtroppo, la percentuale resta ancora piuttosto bassa. Tralasciando per un momento un tema particolarmente caro, che è appunto quello della disabilità, quest’oggi con i Consulenti di ProiezionidiBorsa parleremo di un’altra prestazione economica e vedremo che le casalinghe e le vedove che inoltrano subito una specifica domanda potranno ricevere dall’INPS quasi 500 euro.

Parliamo dell’assegno sociale. Si tratta di una prestazione economica assistenziale erogata dall’INPS che spetta, previa domanda del richiedente, sia ai cittadini italiani che agli stranieri con almeno 67 anni di età, indipendentemente dai contributi. È una misura assistenziale, in quanto è riconosciuta solo se si rispettano anche determinati requisiti reddituali.

Le casalinghe e le vedove che inoltrano subito questa domanda all’INPS riceveranno quasi 500 euro, ma ecco i requisiti reddituali e personali da rispettare

Per l’anno 2022 l’importo dell’assegno ammonta a quasi 500 euro, per la precisione ad euro 468,10. Anche le casalinghe e le vedove possono godere dell’assegno sociale. Il limite di reddito è di euro 6.085,30 annui e di 12.170,60 se il richiedente è coniugato. Spetta in misura intera quando il soggetto richiedente non è coniugato e non possiede alcun reddito. Oppure quando il richiedente è coniugato ma il reddito familiare è inferiore al totale annuo dell’assegno, ossia ad euro 6.085,30.

Spetta, invece, in misura ridotta quando il soggetto richiedente è coniugato ed ha un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e quando il richiedente è coniugato ma il reddito familiare è compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno (6.085,30 euro) e il doppio dell’importo annuo dell’assegno (12.170,60 euro).

Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda tramite sito web dell’INPS, contact center o patronati e intermediari dell’Istituto stesso.

