La birra è una delle bevande preferite dagli italiani, perfetta per accompagnare un film o una partita di calcio.

Abbinata alla pizza, poi, riesce a dare il meglio di sé per dare vita ad una serata perfetta. In molti, poi, amano bere la birra direttamente in un pub o in una birreria circondati da amici. La convinzione diffusa è quella che alcune birre vendute in birreria siano migliori di quelle acquistate al supermercato.

Eppure ci sono alcune tipologie di birra ottime anche tra quelle vendute nella grande distribuzione, tra queste la Lindemans Framboise.

Oltre a questa e alla Delirium Tremens ce ne sono altre due degne di nota, si sta scrivendo della Chimay Grande Réserve e della Birra Messina.

Si tratta di birre presenti in quasi tutti i supermercati, prodotti di grande qualità a prezzi contenuti.

Queste birre sono tra le migliori da comprare al supermercato per fare bella figura spendendo poco

La prima birra di cui si tratterà è la Chimay Grande Réserve, semplice da trovare nei supermercati.

Si tratta di una birra perfetta per chi vuole avvicinarsi alle birre trappiste. Una birra scura e ricca contraddistinta da profumi che ricordano il periodo invernale.

Si consiglia di bere questa birra con la dovuta calma, questo permetterà di assaporarne tutte le note aromatiche di malto leggermente vinose.

Una birra da 9% di gradazione alcolica perfetta abbinata a formaggi, carne rossa o dolci al cioccolato.

Birra Messina

La seconda birra da provare assolutamente è la Messina, anche in questo caso facilmente acquistabile al supermercato.

Una birra ricca di storia dal momento che nasce nel lontano 1923 proprio in Sicilia, a Messina. La Messina più amata è una Lager con aggiunta di cristalli di sale. Per quanto riguarda la gradazione alcolica è 4.7%.

Dal gusto asciutto e dalle note floreali con colore dorato e schiuma molto compatta. I cristalli di sale da cui il nome provengono dalle saline di Trapani.

Va servita a circa 5 gradi ed è perfetta per ogni occasione. Si sposa molto bene con la focaccia, la pasta al forno e, in generale, con i prodotti della cucina siciliana. Inoltre bisogna provarla abbinata a salumi come bresaola e prosciutto crudo. Chi ama le verdure, poi, sarà felice di sapere che è ottima anche insieme a primi piatti e contorni a base di verdure.

