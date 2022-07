A volte capita di trovarsi tra le mani oggetti vecchi e usurati che sembrano aver fatto il loro tempo. Forse ce li hanno lasciati in eredità le nonne, oppure li avevamo scordati da qualche parte in soffitta. Anche ciò che in apparenza non sembra aver più un’utilità, però, potrebbe rivelarsi ancora prezioso.

È la bellezza del riciclo creativo che, con pochi materiali di recupero, riesce a dar vita a creazioni incredibilmente belle. Come i barattoli di vetro e latta in stile shabby chic, trasformati in poco tempo in fantastiche decorazioni.

Il procedimento è ancor più semplice quando l’oggetto in questione è un cimelio o ha un fascino antico. Un esempio? Le vecchie cornici di casa.

Pochi materiali per qualche lavoretto geniale

Il vantaggio del riciclo creativo è la possibilità di rigenerare oggetti vecchi con poco. Nel nostro caso ci basterà un pennellino, della vernice acrilica e poco più. A costo quasi zero riusciremo a dare un tocco di classe all’abitazione e tutte le amiche ci invidieranno. Vediamo, dunque, come fare per ridare splendore alle nostre care cornici.

Ecco come riutilizzare le vecchie cornici di quadri e foto con 3 idee di riciclo creativo per abbellire facilmente la casa

Per iniziare, da una cornice potremmo ricavare un bellissimo quadro shabby. Lo si può realizzare in tanti modi, alcuni davvero sorprendenti. Innanzitutto, dovremo togliere la polvere dalla superficie con l’aiuto di un pennellino.

Utilizziamo la vernice acrilica del colore che preferiamo (noi consigliamo il bianco) per pitturare la cornice. A questo punto, se si tratta di un quadro, potremmo appenderlo e arricchirlo con un frammento di tenda agganciato in alto. Nel caso di una cornice senza vetro, se siamo abbastanza abili, potremmo incorniciare qualche lavoretto col punto croce.

Un’altra utile idea è quella di trasformare la cornice vuota in una pratica lavagna in cui appuntarsi gli impegni o lasciare messaggi. Basterà recarsi in un negozio di bricolage per acquistare una lastra di ardesia e applicarla sul telaio. Assicuriamoci che le dimensioni combacino con quelle della cornice.

Se disponiamo di una cornice particolarmente raffinata, invece, potremmo semplicemente sfruttarla come centrotavola. Usiamola per appoggiarvi candele eleganti e altri oggetti in argento e farà un figurone. In alternativa, potremmo impiegarla come raffinato vassoio su cui servire tazze e tazzine.

L’ultima proposta consiste nel creare un comodo organizer da tavolo, in cui riporre le nostre cose. Per realizzarlo dovremo ritagliare un pezzo di stoffa in modo che entri nel telaio. Cuciamo sul tessuto qualche tasca più o meno capiente e posizioniamo tutto all’interno della cornice. Ora possiamo esporre il nostro organizer appoggiandolo al tavolo con l’apposito piedino. Ecco come riutilizzare le vecchie cornici di quadri e foto con originalità e un occhio al risparmio.

Lettura consigliata

Pochi sanno che con vecchi ritagli e scampoli di stoffa usati si potrebbero realizzare queste idee creative di découpage